-''ÇILGIN TÜRK''TEN İNSANSIZ ARABA WASHINGTON (A.A) - 17.06.2011 - ABD'de, "yapay zeka" üzerine çalışan doktora öğrencisi Mehmet Kemal Kocamaz, ekibiyle, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) insansız yer taşıtları yarışmasında birinci olarak, bu alanda geleceğin bilim adamlarından biri olacağını şimdiden kanıtladı. Kocamaz'a göre, bu alana yeterli fon sağlanmaya devam edilmesi halinde, gelecek 10-15 yıl içinde "robot askerler" ve "insansız gidebilen yer taşıtları" görmek mümkün olabilecek. "Terminatör" gibi filmlerde görülen insan gibi robotlar, aslında çok da uzaklarda değil. Dünyaya internet ve GSP gibi kavramları kazandıran Pentagon'un uzun yıllardır en öncelikli hedeflerinden biri de bu. Ancak robotları insan kadar kompleks olmasa da düşünür, hareket planları yapar hala getirecek "beyni" yapma konusunda bilimde sıkıntılar var. Yine de alana yapılan maddi yardımlar ve genç beyinler ümit veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla ABD'ye geldikten sonra kendini yapay zeka oluşturmaya adayan Kocamaz'ın yıldızı, bu alanda önemli ölçüde parlıyor. Doktora eğitimini yaptığı Delaware Üniversitesinin 4 kişilik insansız robot projesinde, robotun yapay zekası üzerine çalışan Kocamaz, ekibiyle birlikte, yolda çizgilerin dışına çıkmadan, tümsek, viraj ve engelleri tanıyarak gidebilen ve hızlı manevra yapan robot geliştirdi. Kocamaz ve arkadaşlarının bu robotu, Pentagon tarafından 19 yıldır düzenlenen, dünyanın tek insansız yer taşıtları yarışmasında da birincilik ödülü alarak, geleceğin insansı robotu alanında adından söz ettireceğini gösterdi. Çalışmalarını ve yarışmayı AA muhabirine değerlendiren Kocamaz, Pentagon'un Tank Araştırma Geliştirme Merkezi (TARDEC), ABD Ulusal Savunma Endüstrisi Kurumu (NDIA) ve Lockheed Martin gibi alanında büyük firmaların sponsor olduğu yarışmaya, üniversitesi adına "Warthog" adlı robotla katıldıklarını söyledi. Yarışmada, 6 ülkeden toplam 57 robotun yer aldığını belirten Kocamaz, en büyük rakiplerinin Japonya olduğunu, ama onları da geride bırakmayı başardıklarını kaydetti. -PENTAGON "ÇOK İHTİŞAMLI" BULDU, CUMHURBAŞKANI GÜL KUTLADI- Kocamaz, kendisinin, robotun "en önemli ve çözülmesi en zor kısmı" olan yapay zekasıyla ilgilendiğini ifade ederek, yarışmada robotlardan belirlenen çizgilerin dışına çıkmadan ilerlemesi, önüne çıkan kavisleri, engebeleri, engelleri tanıyıp en hızlı şekilde ve en iyi manevrayla hareket etmesinin beklendiğini ve bu süre içinde robota hiçbir insan müdahalesinin bulunmadığını anlattı. Robotlarının tüm bu alanlardaki en yüksek performansıyla hem birinciliği hem de özel yarışma ödülünü kazandığını söyleyen Kocamaz, yarışma sırasında Pentagon yetkililerinin yanlarına gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu ve robotlarını "çok ihtişamlı" bulduklarını belirttiklerini bildirdi. Yarışma sonrasında da Cumhurbaşkanlığından telefon geldiğini belirten Kocamaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başarısını duyduğunun ve kutladığının kendisine iletildiğini ifade etti. Kocamaz, ülkesinin kendisini böyle onurlandırmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Kocamaz, savunma sektörü ve diğer yarışmacılardan da çok ilgi gördüklerini anlattı. -ROBOTLARIN YAPAY ZEKASI ONDAN SORULACAK- Üniversitedeki doktora tezinin de dağlık alanlarda yolu tespit edip iki GPS arasında herhangi bir insan yardımı olmadan gidebilen robotlar üzerine olduğunu belirten Kocamaz, "Robotta çeşitli sensörler var, o sensörler yardımıyla çevredeki engelleri, yolu tespit edip bu ortam içinde gitmesini sağlıyoruz" dedi. Kocamaz, insansız araç alanında, donanımların hazır olduğunu, asıl yazılım konusunun çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Robotların, çevreyi algılayabilmesi ve buna göre hareket planı geliştirebilmesi konularında sıkıntı var bilimde. Benim ilgilendiğim bölüm de bu ve yarışmada benim yapay zeka modellerim farklılık yarattı" diye konuştu. Yarışmadaki robotun normal arabadan küçük olduğunu, ama sistemin normal bir arabada da aynı şekilde işleyeceğini belirten Kocamaz, robotun işleyişini şöyle anlattı: "Siz tuşa bastığınızda, o kendi kendine kamerasından, GPS'den ve içindeki lazer ve sensörlerden beyni olan bilgisayara veri aktarıyor. Algoritma işliyor. Hiçbir insan faktörü olmadan, kendi hareket planını çiziyor ve gün geçtikçe bu hareket planını daha da genişletiyor. Yani gelecekte siz 'Beni şuraya götür' dediğinizde, o kendisi yolu hesaplayıp, sürüp götürecek." -ABD'NİN ROBOT ASKERİ AN MESELESİ- Kocamaz, ABD'nin 2001 yılında, resmi olarak 15-20 yıl içinde Amerikan kara ordusunun üçte birini insansız hale getirme hedefi koyduğunu, bundan dolayı da üniversitelere kaynak aktarımını fazlalaştırdığını ifade ederek, amacın birinci olarak orduda insansız asker yaratmak, ikinci olarak da sosyal hayata insanın sürmesine ihtiyaç bulunmayan araçlar ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. "Askeri olarak hedef, örneğin 30 km alan içinde insan yardımı olmadan dolaşıp, hedef tespiti yapıp, belki de onu yapabilen robot askerlerin altyapısını oluşturmak" diyen Kocamaz, aslında bilimdeki birikimin, yeteri kadar insan ve para aktarımı yapıldığında robot asker yapmaya müsait olduğunu kaydetti. -"ÜLKEME DE HİZMET ETMEK İSTİYORUM"- İnsansız araçlara yönelik de gelişmelerin aslında yavaş yavaş topluma aktarıldığına dikkati çeken Kocamaz, arabaların otomatik park etme ve önünden geçen insanı tanıma özelliklerinden örnekler verdi. Kocamaz, bu alandaki gelecek tahminleriyle ilgili olarak da "İyimser tabirle, önümüzdeki 10-15 yıl içinde sosyal hayat ve orduda bu tür asker ve araçlardan göreceğimizi düşünüyorum" dedi. ABD'ye Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla geldiğini hatırlatan Kocamaz, "Ülkeme borçluyum ve gelecekte kendi ülkeme de hizmet etmek istiyorum. Örneğin metrobüsler insansız olmaya çok müsait. Bu tip robotlar, askerlerimizin hayatının tehlikeye atılmaması noktasında terörle mücadelede kullanılabilir. Sınır devriye görevlerinde kullanılabilir. Otolara uyarı sistemi geliştirilebilir" dedi. 2000 yılında ÖSS'de sayısal alanda Türkiye 18. olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans öğrenimi görmek üzere 2001 yılında ABD'nin Güney California Üniversitesine gelen Kocamaz, master öğrenimimi Rensselaer Polytechnic enstitüsünde tamamladıktan sonra, Delaware Üniversitesinde başladığı doktorasına devam ediyor. Kocamaz, aynı yarışmada 2009'da birincilik, 2010 yılında da üçüncülük ödülü kazanmıştı.