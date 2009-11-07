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Yaşam

'Çılgın Türk' cam fanus içinde

Şu Çılgın Türkler kitabıyla satış rekorları kıran, Türkiye'nin yakından tandığı yazar yazarı Turgut Özakman bugün TÜYAP kitap fuarında kitapları

07 Kasım 2009 02:00

Şu Çılgın Türkler kitabıyla satış rekorları kıran, Türkiye'nin yakından tandığı yazar yazarı Turgut Özakman bugün TÜYAP kitap fuarında kitaplarını imzaladı.

Özakman'ın imza gününde her zamanki gibi uzun kuyruklar oluştu ama bu kez farklı bir durum vardı. Çılgın Türk Özakman, diğer yazarların aksine cam bir kulübede kitap imzaladı.


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Domuz gribine karşı tedbir alan Turgut Özakman okurlarıyla arasına cam bir bölme koydu. Okurlar kitapları ve isimlerini fanus aralığından kendisine ulaştırdılar. Özakman eldiven kullanarak kitapları aldı ve imzaladı. Bunun yanında Çılgın Türk Özakman'ın ağız ve burnunu da maskeyle kapatması dikkat çekti. Okurlar ise hayranı oldukları yazarla yüzyüze görüşme fırsatını bulamezken yanına da yaklaşamadı. Fanus önünde bekleyen Özakman'ın koruması okurlardan kitabı alıp yazara imzalaması için verirken, imzalanan kitabı da okura iletti.

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