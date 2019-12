-ÇILGIN PROJEYE GERİ SAYIM ANKARA (A.A)- 23.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda büyük merak uyandıran ''çılgın proje'' ile ilgili olarak, ''İstanbul'da büyük bir törenle çarşamba günü açıklayacağız. Hazırlıklar tamam. Bu proje İstanbul projesi'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri kabulünde Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da bir konuşma yaptı. Çubukçu, yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'ın çocukları çok seven, onların istek ve beklentilerini her türlü ihtiyacın üzerinde tutan bir yaklaşım içinde olduğunu dile getirdi. Erdoğan'ın bu yaklaşımının çocukların dünyasında çok güçlü bir şekilde yankı bulduğunu, onların geleceğe dönük inanç ve umutlarını çoğalttığını bildiklerini belirten Bakan Çubukçu, şöyle konuştu: ''Zaferden sonra bütün enerjisini ve zamanını yeni Türkiye'nin inşasına vakfeden Büyük Önder Atatürk 1937 yılında şöyle diyordu: Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. İşte bütün bir ömrünü ülkesinin yeniden kuruluşuna adayan ve kazanılan zaferi ilimde ve ekonomide ulaşılacak zaferler için kıymetli bir zemin olarak gören Mustafa Kemal Atatürk'ü, milletin kalbinde yaşatan ve her zaman yaşatacak olan da budur. Atatürk'ün büyük bir hayal gücü ve cesaretle başlattığı mücadele bizleri bugünlere getirdi. Bugün de sizin önderliğinizde Cumhuriyetimizin ikinci büyük seferberliğini yaşıyoruz. Eğitimin tüm kademelerinde derslik, öğretmen, eğitim araç ve donatım gereçlerinin günün teknolojik şartlarına ve uluslararası standartlara göre geliştirme çalışmalarını hızımızı kesmeden sürdürüyoruz. Başta kız çocuklarımız ve engelli çocuklarımız olmak üzere eğitimin tüm kademelerinde yüzde 100 okullaşmayı gerçekleştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine taşımak yolunda gösterdiğimiz çabanın meyvelerini vermeye başlamış olmasından onur ve mutluluk duyuyoruz.'' -ÇOCUK BAŞBAKAN- Daha sonra, Başbakan Erdoğan'ın koltuğuna oturan ve aynı zamanda 16. dönem Çocuk Meclisi Başkanı da olan Umut Bayraktar bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'e seslenen Bayraktar, ''Sayın Vali ile 2020 EXPO dolayısıyla tanışmıştık, görüşmüştük'' dedi. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan, Umut Bayraktar'a ''Sayın Başbakanım EXPO için söz mü verdin?'' diye sordu. Bayraktar ise Erdoğan'a, ''Siz tercihinizi İzmir'den yana kullandınız ama biz Ankara'yı destekliyorduk. Sizin bakalım kararlarınızda bir değişiklik yaratacak mı? Ankara'yı destekliyoruz biz Sayın Valimle'' dedi. Umut Bayraktar, ''Şu anda bayram sevinci içerisindeyim. Bugün 14 milyon arkadaşım adına buradayım. Milyonlarca arkadaşımın yer almak istediği bir makamdayım. Bu makamda oturduğum için son derece şanslıyım, son derece mutluyum'' diye konuştu. Daha sonra sözü alan Başbakan Erdoğan, ''Basın mensuplarının herhalde Sayın Başbakanıma soruları olabilir. Lütfen sorularını sorsunlar'' dedi. Umut Bayraktar'a dönerek, ''Kaç soru soralım Sayın Başbakanım'' diyen Erdoğan'a, Bayraktar, ''Ne kadar soru varsa hepsini sorabilirsiniz. Benim için fark etmez, tüm sorulara açığım'' yanıtını verdi. Umut Bayraktar, 12 Haziran'da yapılacak genel seçim ile ilgili sorulan bir soru üzerine, ''Biz halkımıza güveniyoruz. Halkımızın desteklediğini düşünüyoruz. Bekleyelim, yine seçimlerden iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bekleyelim, görelim'' dedi. Basın mensuplarından, ''buyurun, çekinmeyin lütfen'' diyerek soru sormalarını isteyen Bayraktar, bir soru üzerine, muhalefet liderlerine herhangi bir mesajı olmadığını söyledi ve tüm liderlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bayraktar, seçimlerde beklenen sonucu alırsa 13 Haziran sabahı ne yapacağına ilişkin bir soru üzerine, ''Bizim büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. İlk olarak neler yapacağım? Şu anda eğitim sorununu Milli Eğitim Bakanı ile görüştük. Türkiye'deki büyük bir sorun eğitim sorunu, eğitim sıkıntısı. Eğitimle ilgili yeni bir proje başlatmayı planlıyoruz. Kız çocuklarının eğitimine ağırlık verilmesi gerektiği ile ilgili bir proje. İlk olarak bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz'' diye konuştu. Bu arada, basın mensupları Başbakan Erdoğan'a ''Size de soru sorabilir miyiz?'' diye sordu. Erdoğan da bunun üzerine, ''Başbakanın yanında bana soru sormak abes olmaz mı?'' yanıtını verdi. Umut Bayraktar da bunun üzerine, ''estağfurullah'' diyerek Başbakan Erdoğan'ı güldürdü. -ÖĞRENCİLERDEN BAŞBAKAN ERDOĞAN'A SORULAR- Daha sonra, Başbakan Erdoğan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''Size göre en iyi futbolcu kim?'' sorusu üzerine, ''Bazılarını gücendirmez miyiz? Forvette şu anda en çok golü Alex attı. O zaman Alex...'' dedi. Erdoğan, çılgın proje ile ilgili sorulan bir soru üzerine, ''İstanbul'da büyük bir törenle çarşamba günü açıklayacağız. Hazırlıklar tamam. Bu proje İstanbul projesi. İstanbul'un hem eski belediye başkanı olarak, hem şimdi İstanbul milletvekili olarak töreni İstanbul'da yapalım istedik'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, daha sonra öğrencilere hediye verdi ve öğrenciler de Başbakan Erdoğan'a beraberinde getirdikleri hediyeleri takdim ettiler. Kreş öğrencisi Sinem Yılmaz, Necip Fazıl Kısakürek'in ''Sakarya'' isimli şiirini okurken, unuttuğu bölümlerde Erdoğan da hatırlatmalar yaparak destek verdi. Erdoğan, daha sonra Başbakanlık binasının merdivenlerinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.