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'Çılgın proje'de ilk somut adım atılıyor

Başbakan Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı Kanal İstanbul projesi için etütler hemen başlatılacak.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı Kanal İstanbul projesi için etütler hemen başlatılacak.
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın Başbakan Tayyip Erdoğan'la Kısıklı'daki görüşmesinde 'çılgın proje'yle ilgili önemli gelişme yaşandı.


Yıldırım görüşmenin ardından Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı Kanal İstanbul için somut çalışmaların başlatılması talimatını verdi.


Haberturk'ün haberine göre kaynaklar, Kanal İstanbul'un son derece büyük bir proje olduğunu belirterek, öncelikle etütlerin yapılacağını, kanalın geçeceği bölgede ve arazide bir dizi incelemelerin gerçekleştirileceğini söyledi.


Ulaştırma Bakanlığı'nın 2012 bütçesinde Kanal İstanbul'un etüt çalışmaları için ödenek konulmadı. Yetkililer, ödeneğin projeye yönelik etüt ve diğer çalışmalara etkisi konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağı görüşünde.

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