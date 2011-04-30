'Çılgın proje' Yunanlıları korkuttu

T24

Ethnos, "Üç Denizin Kanalı–Erdoğan'ın Firavunca Planı Korkutuyor" başlıklı haber yorumunda, "tankerlerin kanaldan geçişlerinin uluslararası denizcilik alanındaki dengeleri değiştireceğini ve Ege'yi büyük miktarda petrolün geçtiği sıkışık bir yol konumuna getireceğini" belirterek, "Bu durumun, Yunanistan'ın ekonomik ve çevresel açıdan doğrudan felaketine yol açacağını" öne sürdü.Haberde şu ifadelere yer verildi:"Türk yöneticiler, bu kadar uzun vadeli ve stratejik bir planda, özellikle Montrö Anlaşması'nın, gemilerin Boğaz'dan geçişleriyle ilgili Türkiye'ye getirdiği belirli yükümlülükler de göz önüne alındığında, tankerlerin ve diğer büyük ticari gemilerin geçişlerinden kaynaklanan trafik sıkışıklığının Boğaz'da yarattığı güvenlikle ilgili tehlikeleri göz ardı edemezdi. Türkiye Başbakanı, yeni kanal ile artık Karadeniz'in, Rusya'nın ve Orta Asya petrollerinin Ege'ye taşınmasında kontrolü tamamen Türkiye'ye ait olacak alternatif bir yol bulunması nedeniyle ülkesini Montrö Anlaşması'nın yükümlülüklerinden kurtarıyor. Bu kanal aynı zamanda, Burgaz-Dedeağaç gibi bölgesel boru hatlarının inşası konusunda da itilaf yaratarak, üçüncü ülkelerin topraklarını kullanmadan (Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın olduğu gibi) Orta Asya'dan enerji ürünlerinin taşınmasındaki stratejik önemi yükseltiyor. Yunanistan, jeostratejik değişikliklerin yanı sıra ülkemize çevre konusunda da kalıcı bir tehdit oluşturacak bu plan karşısında tabii ki kayıtsız kalamaz."