Çılgın proje Kanal İstanbul'a kim, ne dedi?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün 'çılgın proje'yi açıkladı: Karadeniz'den Marmara'ya açılacak, Boğaz'a paralel bir kanal. Türkiye'nin gündeminde uzun yıllar kalacak bu proje ile İstanbul üçe bölünecek. İşte köşe yazarlarından projeye gelen ilk tepkiler:
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Gemicik oluyorsa boğazcık niye olmasın şekerim?
Yılmaz Özdil- Hürriyet
Arazileri çılgın’casına kapatan ileri görüşlü (!) arkadaşlarla, memlekete boru döşeme uzmanı olan müteahhitlerin cebi arasında güzel bi kanal olacak sanırım...
E adını koyalım.
Arap’ınki Süveyş...
Bizimki olsa olsa, söğüş kanalı.
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Başbakan’ın gündemi değiştirme hamlesi
Mehmet Y. Yılmaz- Hürriyet
Bu hiç kuşkusuz ki bir seçim vaadi!
Ve Başbakan bu projeyi açıklamasıyla birlikte gündemi yeniden ele geçirme fırsatını da yakalamış oluyor.
Elbette muhalefet bu tuzağa düşerse!
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Parkta gitar çalan çocukları karakola çekmek, ucube ya da çılgın proje...
Hasan Cemal- Milliyet
‘Çılgın proje’leri küçümsemiyorum.
Hayır, dudak da bükmüyorum.
Ancak bilmekte yarar var.
Sanatçılarının yaratıcı özgürlüklerine saygı göstermeyen...
Yazarlarının ifade özgürlüklerine fazla kulak asmayan...
Hapishanelerine gazeteci dolduran...
Ya da çocuklarının hayal dünyalarına, çocuklarının umut dünyalarına sırtını dönen ülkeler...
Böylesi ülkeler, sadece ‘çılgın proje’lerle çağdaş uygarlık çıtasını yükseltemezler.
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Çılgın
Can Dündar- Milliyet
Kusura bakmasınlar:
Önce “İnsanlık Anıtı”nın “Allahüekber” nidalarıyla kellesinin alınması, ardından dev proje açıklanırken arkeolojik eserlere bir kez daha “çanak çömlek” muamelesi yapılması, bende “çılgın proje” iştahı bırakmadı.
“Tükürürüm böyle sanata”, “Yıkarım bu ucubeyi”, “Yargı, kurul tanımam; ezer geçerim” zihniyeti bana yeterince “çılgınca” geliyor zaten...
Genelde heykeller, rejimlerden sonra yıkılır.
İnsanlık Anıtı’nın yıkımı da kültürel bir rejim değişikliğini simgeliyor.
Yargıyı engel sayan, sanata balta vuran bu yeni kültür rejiminin her çılgınlığından kuşku duymak hakkımız...
“...bedeli ne olursa olsun...”
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‘Çılgın’ demişlerdi de inanmamıştım...
Zafer Mutlu- Vatan
Kısacası, Türkiye’nin bu kadar büyük bir parası varsa... Bununla işsizlik, yoksulluk gibi kanayan yaraları sarmak yerine götürüp müteahhitlerin ve arsa spekülatörlerinin cebine koymak...
Gerçekten de büyük bir çılgınlıktır!
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Tarih yazmak
Ahmet Taşgetiren- Yeni Şafak
Kim ne derse desin, bu, yüreğini ülkeye adamış bir insan profilini koyuyor önümüze.
Sevdalı bir adam.
Dağları delerken kendisini "Ferhat" diye tanımlaması boşuna değil.
Bir aşk adamı ile karşı karşıyayız.
Bir dönemlik iktidara oynamayan bir adam.
Dilerim Tayyip Erdoğan, böylesine büyük bir projeyi, ülkemizin genç nüfusunu yarınlara hazırlamak için de oluştursun... Akıllı tahtalar, elektronik kitaplardan öte, "Fatih projesi"ni gerçekten bir "Fatih projesi" haline getirmek gibi...
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Çılgın Projenin çipi
Mehmet Altan- Star
Bu projeyle ilgili olarak iki şey çok hoşuma gitti; birincisi siyasi partilerin seçim yarışına projelere ağırlık vererek girmesi...
İkincisi, İstanbullu bir Boğaz aşığı olarak, projenin en önemli hedeflerinden birinin İstanbul Boğazı’ndaki trafiği azaltacak olması...
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Çanak çömlek patlamasın
Ergun Babahan- Star
Bugün Fransa ve İngiltere’ye milyonlarca turist sadece Eyfel Kulesi veya Buckingham Sarayı’nı görmek için gitmiyor, Paris ve Londra müzelerinin insanlığa malolmuş çanak-çömlekleri ve sanat eserlerini görmek için de gidiyor.
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Erdoğan'ın zekâ gösterisi
Akif Beki- Radikal
Başbakan’ın dün açıkladığı ‘Kanal İstanbul’ projesi, yeni bir heyecan etkisi oluşturdu. Çılgın mı çılgın, gerçekçi mi gerçekçi, hayalperest mi hayalperest, mümkün mü evet mümkün!
Daha iyi bir Türkiye hayalinin peşinden gittiği sürece, gücünden korkmayın Tayyip Erdoğan’ın.
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Kim çılgın, proje mi Başbakan Erdoğan mı?
Eyüp Can- Radikal
Eleştiren, karşı çıkan elbette olacak.
Zaten Erdoğan’ın amacı bu…
Ortaya koyduğu vizyon sayesinde herkesi tartışmanın içine çekerek gelecek vizyonuna bir şekilde ortak ediyor…
Bir siyasetçi için bundan daha çılgın bir başarı olabilir mi?
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Çılgın proje huzur getirmez
Tarhan Erdem-Radikal
Başbakan, anayasa değişiklikleri sayarak halka huzur versin, sonra nerede ne çılgınlık isterse yapsın, ama hayal projelerle halkın huzura kavuşacağını sanmasın!
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Çılgın Proje
Ahmet Altan- Taraf
Bence bu “çılgın projeyi” düşünen, toplumun böyle bir projenin gerçekleşebileceğine inanmasını sağlayacak bir güveni yaratan, Türkiye’yi bu düzeye taşıyacak bir ekonomik istikrarı yakalayan Erdoğan’a ve AKP’ye bunlar için teşekkür etmeliyiz.
Ve sormalıyız.
Peki, niye toplumsal sorunları çözmek ve bu devleti değiştirmek için de aynı hayal gücünü, cesareti, güveni, “çılgınlığı” gösteremiyorsunuz?
Sizi böylesine korkutan ne var bu devletin içinde?
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