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Dünya

Çılgın aşıktan düğün katliamı

Afrika ülkerinden Burundi'de üvey kardeşinin düğününü basan bir kişi el bombasını patlattı: 10 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2008 03:00

Burundi'nin orta kesimindeki Rutegema bölgesinde dün gece bir düğün sırasında el bombasının patlatılması sonucu 10 dolayında kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis, ilk belirlemelerine göre bombalı saldırının failinin damadın üvey kardeşi olduğunu ve kıskançlık yüzünden bu eyleme kalkıştığını bildirdi. Bölgeden bir milletvekili ise bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.

İç savaş sırasında sivil halkın eline önemli miktarda ateşli silah ve patlayıcı geçmesi nedeniyle Burundi'de bu tür olaylara sık sık rastlanıyor. Bir araştırmaya göre, 1993'ten beri 300 bin civarında insanın ölümüne neden olan iç savaştan çıkmaya çalışan bu küçük Orta Afrika ülkesinde 100 binden fazla silah, yasa dışı olarak halkın elinde bulunuyor.

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