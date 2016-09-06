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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çilem Doğan’ın avukatlarından İsa Ayanoğlu ‘FETÖ’den tutuklandı

Avukat İsa Ayanoğlu, MHP'den milletvekili adayı olmuştu

06 Eylül 2016 20:58

Adana'da şiddet gördüğü ve fuhuşa zorlayan eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan 24 yaşındaki Çilem Doğan'ın avukatlarından İsa Ayanoğlu da 'FETÖ' soruşturması kapmasında tutuklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında geçen cuma günü Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Eşini öldürdükten sonra kefaletle serbest kalan Çilem Doğan'ın avukatlığını yapan İsa Ayanoğlu, aynı zamanda yasa dışı dinleme ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 'FETÖ/PDY' dosyasında sanık avukatlığı görevleri üstlendi.

Geçtiğimiz seçimlerde de MHP'den Adana'da 8. sıradan milletvekili adayı olmuş, kazanamamıştı. 

Emniyetteki sorgusunun ardından bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılan İsa Ayanoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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