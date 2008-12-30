Çile çekmeden amatör mü olunur ?

Bir takımın kalecisi geç gelince kaleye futbolculardan biri geçerken, bataklığı andıran sahayı futbolcular temizledi. Elektrik ve suyun olmadığı stadın soyunma odaları yerine, öğretmenevini kullanıldı. Maçın hakemleri ise devre arasını kötü kokan soyunma odaları yerine yedek kulübesinde geçirdi.

Amatör küme takımlarının maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadıkları sorunlar, Zonguldak'ta ayyuka çıktı. Amatör kümede Gökçebeyspor ile Veliköyspor arasında oynanan karşılaşma öncesi futbolcular Gökçebey Şehir Stad'ında elektrik ve su olmadığı için stadın yan tarafında bulunan öğretmenevini kullandı. Karşılaşmanın oynanacağı saha hafta içi yağan karın erimesi nedeniyle bataklığa döndü.

Gökçebeysporlu futbolcular, sahada bulunan suyu temizlemeye çalıştı. Suyun temizlenmesinin ardından soyunma odasına giden hakemler, soyunma odasının elektriği ve sıcak suyu bulunmaması nedeniyle öğretmenevinde hakem kıyafetlerini giydi. Yedek kulübesi önünde biriken su nedeniyle futbolcular da zorluk yaşadı. Maçın hakemleri, soyunma odasındaki ağır koku nedeniyle 15 dakikalık devre arasını da yedek kulübesinde geçirdi.

Maçta file kontrolü yapan yan hakem Emir Kılıçarslan filenin yırtık olduğunu görünce futbolcu ile beraber fileyi tamir etti. Tüm hazırlıklarının tamamlanmasının ardından müsabakaya bataklığı andıran sahada devam edildi. Maçın 65.dakikasında orta hakem Tayfun Kurnaz, kendisine bir seyircinin küfür ettiğini ileri sürerek, güvenlik güçlerine kendisine küfür eden seyirciyi dışarı çıkarttırdı. Diğer seyircilerin de tartışmaya devam etmesi üzerine hakem Kurnaz'ın isteği üzerine güvenlik güçleri tarafından taşkınlık yapan tüm seyirciler stat dışına alındı.

Öte yandan Veliköysporlu futbolcu Aykut, kalecileri Ümit Şahin'in gelmemesi üzerine yedek kaleci için ayrılan formaları giyerek maça başladı. Maçın başında kalecileri Ümit Şahin'in gelmesi üzerine maçın 25. dakikasında oyundan çıkan Aykut, aynı dakikada oyundan alınan Taner'in yerine oyuna dahil oldu. Maça futbolcu olarak devam eden Aykut, 55. dakika bir pozisyonda sakatlanarak yerde kaldı. Kolu çıktığı anlaşılan Aykut maçı tamamlayamadı. Veliköyspor, sakatlanan Aykut'un yerine oyuna girecek yedek futbolcu bulamadı. Daha önce oyundan çıkan Taner'in de oyuna girememesi nedeniyle Veliköyspor, maça 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı. Aykut'un sakatlandığı 55. dakikaya kadar deplasmanda oynanan maçı 1-0 önde götüren Veliköyspor, bu dakikadan sonra rakibin attığı 2 golle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.