Çıldırtan istatistikler

Zico yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi Yarı Final kapısından dönen Fenerbahçe 2 puan aldığı bu sezon istatistiklere bakıldığında tur için hiç de “istekli” davranmadı...

Sadece 2 beraberlik



Fenerbahçe’de Avrupa Kupaları’ndan elenmenin şoku yaşanırken, futbolcuların özellikle D.Kiev karşısındaki isteksiz futbolu Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çıldırttı...Yıldırım geçtiğimiz sezon “Bu kadro yürüyerek şampiyon olmalıydı” diyerek teknik direktör Zico’nun görevine son vermişti. Peki ne değişmişti de, geçtiğimiz sezon çeyrek final oynayan Sarı-Lacivertli ekip, sadece 2 beraberlik elde ederek UEFA Kupası vizesi dahi alamadı. Bu sorunun cevabı istatistiklerde gizli... Kanarya’nın oynadığı 6 grup maçına bakıldığında 32 takım arasında bir hayli zayıf kaldığı görülüyor. Özellikle atılan gol, yenilen gol, isabetli şut ve korner atışlarında, Fenerbahçe geçen sezona göre büyük bir düşüş yaşadı.



Tek teselli ikramiyesi



Aragones, “Geçen sezon çeyrek final oynandı ancak kupa gelmedi” dedi... Fakat Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Devler Ligi’nde oynadığı hiçbir maçta rakibine ezilmemiş, hırsıyla taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlanmıştı. Sevilla’daki mücadele futbolseverlerin hafızasında. O maçta Mehmet Aurelio, Daniel Alves gibi 90 dakika boyunca 14 km koşmuştu. Kezman 13 ve Gökhan Gönül 12 km yol katederek rakibi karşısında ayakta kalmıştı. Bu sezonun istatistiklerine bakıldığında, gelinen nokta hiç de sürpriz değil. İşte bu nedenden ötürü Başkan Yıldırım’ın ocakta büyük bir operasyon yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Devler Ligi’ndeki tek tesellisi ise kasasına koyacağı 20 milyon EURO.







2008-2009 Grup maçları



Gol sayısı



TAKIM Ortalama Toplam

1-Barcelona 3 18

2-Lyon 2.33 14

3-Bayern 2 12

28-Fenerbahçe 0.67 4



2008-2009 Grup maçları



Yenilen gol

TAKIM Ortalama Toplam

1-Basel 2.67 16

2-Aalborg 2.33 14

3-PSV 2.33 14

6-Fenerbahçe 1.83 11



2008-2009 Grup maçları



Korner

TAKIM Ortalama Toplam

1-M.United 8 48

2-Zenit 7.67 46

3-Real Madrid 7.67 46

31-Fenerbahçe 3 18



2008-2009 Grup maçları



İsabetli şut

TAKIM ORTALAMA TOPLAM

1-Barcelona 9 54

2-Bremen 8.67 52

3-Lyon 7.83 47

28-Fenerbahçe 3.67 22



Fenerbahçe’nin 2007-2008 karnesi



ORTALAMA TOPLAM

Atılan gol 1.33 8

Yenilen gol 1 6

Korner 4.8 29

İsabetli şut 5.1 31

