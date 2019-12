Cildinizi lekelerden kurtarın

Hepimizin yaşam kaynağı olan güneş, ondan doğru şekilde faydalandığımız sürece vücudumuza birçok yarar sağlar.



Aşırıya kaçıldığında cildimiz için tehlike oluşturduğu gibi, zararlı olmayan, ama görüntüsü rahatsız eden küçük kahverengi lekelerin oluşmasına da neden olur.



Yaz başında estetik bütünlüğümüzü tamamlamak için sabırsızlandığımız deniz ve güneş banyoları sonucunda istenilen bronz bir tene sahip olduk. Ancak yaz sonunda bu güzelliğin bir takım istenmeyen etkileriyle karşı karşıya gelmek kaçınılmaz. Güneşten bilinçsiz olarak faydalandığımız takdirde vücudumuzda bazı lekeler oluşuyor... Güneş lekeleri, derinin güneş gören yerlerinde kahverengi izler şeklinde belirir. Bu lekeler kadınlarda kozmetik bir sorun olarak karşımıza çıkar. Güneş lekeleri genellikle açık tenli, sarışın kişilerde ve yaşlılarda daha çok görülür. Fakat bu lekelerin cildimizde oluşmamasını sağlamak tamamen bizim elimizde. Her hastalıktan korunmanın yolu olduğu gibi güneş lekelerinden de kurtulmanın yolları var elbette. Bu lekelerden nasıl korunabiliriz? Dermatolog Ahmet Murat, güneş lekeleri hakkında merak edilenleri anlattı.



Sabun kullanmayın



Cilt lekeleri özellikle bazı yatkın tiplerde şikâyet konusu olur. Genelde yüzün çıkıntılı kısımlarında, üst dudakta ve alında görülür. Lekeye mahruz kalmak istemeyenlerin güneş mevsimini, yüksek koruyuculu güneş kremlerini kullanarak geçirmeleri gerekir. Ayrıca yüze parfüm, sabun, kolonya ve kolonyalı mendil sürülmemesi gerekir. Bunları yaparak güneş lekelerinin daha kolay geçmesini sağlayabiliriz. Sonbahar ve kış aylarında da güneş koruyucuları kullanmak gerekir.



Güzel bir ten için 5 yöntem



TEMİZLEME Cilt temizliği en temel kuraldır. Sabun kullanıp cildi kurutmamak lazım. Her şeyden önce cilt tipinize uygun, deterjan ve sabun içermeyen bir temizleme ürünü seçin.



TAZELEME Ciltteki gözeneklerin oluşumunu ve açılmasını engellemek için, yüzünüzü temizledikten sonra tonik kullanın. Tonik cildinizi canlandırır.



NEMLENDİRME Cildin elastikiyetini kaybetmemesi için nemlendirilmesi gerekir. Kremler ve jeller, günlük bakım için yardımcıdır. Cildin esnekliğini sağlar.



BESLENME Doğru beslenme cildi yumuşatır, esnek ve düzgün yapar. A, C ve E vitaminleri ile taze havuç, kayısı ve domateste bolca bulunan betakaroteni mümkün olduğunca çok tüketin.



CANLANDIRMA Cilt tipinize uygun maskelerle cildin serinlemesini ve gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayın.



Estetik yönden sorun yaratır



Güneş lekeleri yüzünden kişinin başına dramatik bir durum gelmez. Yani lekeler ancak estetik yönden zarar verir ve rahatsız eder. Cilde çok fazla zarar vermese de pigmentlerin artması sonucu oluşan ben tarzı lekelerle de karşılaşabiliriz.



Peeling uygulayın



Lekelerden kurtulmak için çeşitli tıbbi girişimler yapılabilir. Bunların hepsi kozmetik yöntemler arasında yer alır. Burada doğrudan leke çıkarıcılar kullanılabileceği gibi, peeling yapıcı özelliği olanlar da denenebilir. Sonuç kişinin yapısına göre 2-3 haftadan, 2-3 aya göre değişebilir. Nasıl sonuç verildiği bilinmeyen kozmetik ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır.



(Vatan)