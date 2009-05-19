Cildi güneşten korumaya çocukken başlayın

Doğru ürünler sayesinde hem güneşten korunabilir hem de zararlı güneş ışınlarını özellikle kemikler açısından yarara dönüştürebilirsiniz. Ancak sadece sahilde değil günlük hayatta da koruyucu sürülmeli.



Cilt kanseri, alerjiler, ciltte lekelenme gibi deri hastalıkları her geçen gün artıyor. Cilt kanseri ve cilt yaşlanmasının yüzde 75’i ise zararlı güneş ışınlarından kaynaklanıyor. Koruma uygulanmadığı zaman da güneşin zararlı etkilerine karşı harekete geçen savunma mekanizmamızın yüzde 80’i, 16 yaşından önce tükenebiliyor. Dolayısıyla bebeklikten başlayarak cildi korumak çok önemli. İlk 7 yaş içerisinde maruz kalınan ultraviyole ışınlarının ileride ortaya çıkabilecek cilt kanseri riskini artırdığını biliyor muydunuz?



‘Yarım saat güneşlenmek yeterli’



Prof. Dr. Oktay Taşkapan (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı)



- Bebekler, yaşlılar, açık tenli, benli, çilli, kızıl saçlı, renkli gözlü kişiler, ailesinde deri kanseri vakası olanlar güneşe daha duyarlı. 11.00-15.00 saatlerinde denize girilmemesinde, güneşten korunmakta yarar var. 30 faktörün üzerinde güneş koruyucular kullanmalı.

-Güneşin biriktirici etkisi de önemli. Yani çocukluğundan beri güneşte kalan kişilerde risk daha büyük mesela.

-Yarım saat güneşlenmek yeterli. Gölgede oturmak korur diye bir şey yok. Güneş ışınları denizden, kumdan da yansıyor. Güneşe bağlı olarak deri sertleşmesi, deri kanseri ve lekelenmelere çok sık rastlıyoruz.



‘Her mevsim koruyucu kullanılmalı’



Doç. Dr. Yasemin Oram



(VKV Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölüm Şefi)



- Çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız ultraviyolenin oluşturduğu olumsuz etkiler, çoğunlukla 30-40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Güneşin kanserojen etkisinden korunmak için özellikle yanıklardan kaçınılması gerekiyor.

-Normalde 5-15 faktör, cildi hassas olanlar ise 25-30 faktör kullanmalılar. Güneş koruyucusu seçerken deri tipine uygun olması önemli. Güneşle tetiklenen alerjik durumlarla da artık daha fazla karşılaşıyoruz. Güneş lekelerinin oluşmaması için güneş koruyucusu kullanmak şart. UV ışınlarına yaz-kış maruz kaldığımız için her mevsim koruyucu kullanmalı.

