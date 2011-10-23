Çikolatadan kıyafet zamanı





T24- Paris'teki çikolata fuarına, ünlü isimlerin tanıttığı çikolatadan kıyafetler damga vurdu





Paris’te açılan ve bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen geleneksel çikolata fuarı ‘Salon du Chocolat’, Avrupa’nın dört bir yanından gelen çikolataseverlerin buluşma noktası oldu. 200’den fazla firmanın katıldığı fuara akın eden ziyaretçiler, kendilerine ikram edilen ürünleri tatma imkânı bulurken, bir yandan da uzman anlatımları eşliğinde çikolata imalatını izleme şansına sahip oldu.





Ancak organizasyona asıl damgasını vuran etkinlik, aralarında Fransız spiker Karine Feri, ülkenin önde gelen tiyatrocularından Valentine Feau ve porno yıldızı Clara Morgane gibi birbirinden ünlü isimlerin podyumda tanıttığı çikolatadan yapılma kıyafetlerdi. Fuar alanının ortasına kurulan gösteri merkezinde tanıtılan el yapımı kıyafetler, özel soğutucularda saklanıyor ve bir aydan uzun bir sürede hazırlanarak, balmumu gibi katkı maddeleriyle birbirine tutturuluyor.





Kakao yağıyla masaj yaptırmak isteyenler için özel kabinlerin de bulunduğu fuar, ilk kez 1994 yılında Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yapılmıştı.