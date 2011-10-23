T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çikolatadan kıyafet zamanı

Paris'teki çikolata fuarına, ünlü isimlerin tanıttığı çikolatadan kıyafetler damga vurdu.

23 Ekim 2011 03:00



 T24-  Paris'teki çikolata fuarına, ünlü isimlerin tanıttığı çikolatadan kıyafetler damga vurdu



Paris’te açılan ve bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen geleneksel çikolata fuarı ‘Salon du Chocolat’, Avrupa’nın dört bir yanından gelen çikolataseverlerin buluşma noktası oldu. 200’den fazla firmanın katıldığı fuara akın eden ziyaretçiler, kendilerine ikram edilen ürünleri tatma imkânı bulurken, bir yandan da uzman anlatımları eşliğinde çikolata imalatını izleme şansına sahip oldu.


Ancak organizasyona asıl damgasını vuran etkinlik, aralarında Fransız spiker Karine Feri, ülkenin önde gelen tiyatrocularından Valentine Feau ve porno yıldızı Clara Morgane gibi birbirinden ünlü isimlerin podyumda tanıttığı çikolatadan yapılma kıyafetlerdi. Fuar alanının ortasına kurulan gösteri merkezinde tanıtılan el yapımı kıyafetler, özel soğutucularda saklanıyor ve bir aydan uzun bir sürede hazırlanarak, balmumu gibi katkı maddeleriyle birbirine tutturuluyor.


Kakao yağıyla masaj yaptırmak isteyenler için özel kabinlerin de bulunduğu fuar, ilk kez 1994 yılında Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yapılmıştı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24