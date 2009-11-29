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Yaşam

Çikolatadan Galata Kulesi

İstanbul İstinye Park alışveriş merkezinde 1 tondan fazla çikolata kullanılarak Galata Kulesi'nin maketi yapıldı.

29 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul İstinye Park alışveriş merkezinde 1 tondan fazla çikolata kullanılarak Galata Kulesi'nin maketi yapıldı. 6 metre uzunluğa sahip çikolatadan Galata Kulesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday. 


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Milka tarafından "Çikolata Festivali" çerçevesinde dünyanın en uzun, Türkiye'nin ilk dev çikolata heykeli olarak yapılan Galata Kulesi, İstinye Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bayram gününde böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu proje Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Törende 18. Beyoğlu Noterliği Baş Katibesi Nesrin Zengin, Galata Kulesi'nin 6 metre 20 santimetre yüksekliğinde olduğunu onayladı.

Marka, 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki dünyanın en uzun çikolata heykeli ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor. Heykel, 5 kişilik bir ekip tarafından 25 günde tamamlandı.

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