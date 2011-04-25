Çikolata masajı yasaklanıyor

T24

Sahte sertifika iddiası

Çikolata masajı tarihe karışıyor

Türkiye Masaj Enstitüsü Genel Müdürü Sertaç Ak, Dedeman Otel'de düzenlediği basın toplantısında, 27652 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' ile SPA merkezlerine tanınan geçici sürenin 25 Temmuz'da dolacağını belirtti. İşletmelerin yüzde 90'ının yönetmeliğe uygun olmadığına dikkati çeken Ak, şöyle konuştu:''Örneğin her odaya bir tuvalet konması isteniyor. 20 odalı bir işletmeye 20 tuvalet koymak sağlığa da uygun değil. Sorun çözülmezse sezonun en hareketli geçeceği temmuz ayında işletmelerin kapısına kilit vurulacak. Zaman daraldıkça çaresiz kalan işletmeler şimdiden yarı fiyatına el değiştirmeye başladı. Sadece Akdeniz sahilinde 500, toplamda ise 2 bin işletmenin baştan dizayn edilmesi gerekiyor. Belirsizlik ortamı yeni yatırımcıları da ürkütüyor.''Yönetmeliğe göre 520 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası olmayan kişilerin masaj yapmasının yasaklandığına dikkati çeken Ak, şöyle devam etti:''20 bin kişinin istihdam edildiği sektörde sertifikalı eleman sayısı çok az. Doğal olarak da para karşılığı sertifika satışları ve sahtecilik olayları arttı.Yönetmeliğin işletmeler için tanıdığı süre 3 ay sonra doluyor. Bunu fırsat bilenler 250-500 TL gibi rakamlara hiç eğitim vermeden sertifika satıyorlar. Sektördeki deneyimli elemanların yerini para karşılığı sertifika satın alan kişiler almaya başladı. Daha birkaç gün önce bir sözde masör, etik olmayan davranışından ötürü 10 yıl hapisle yargılanmaya başlandı. Sahte sertifikalar bu örnekleri daha da artıracak.''Enstitünün kurucusu olan ve 2003 yılında yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Hamdi Turgut'un sahte imzası bile kullanılarak masaj sertifikası verildiğini ileri süren Ak, ''Bu özel ismin adının bile sahtecilikte kullanılması durumun vahametini gösteriyor'' dedi.Yönetmelik ile çikolata masajı ve şampanya bakımının artık uygulanmayacağını bildiren Sertaç Ak, ''Salonlarda, tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamayacak. Salonlarda deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmak yasaklandı. Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamayacak. Güzellik salonlarında, masaj uygulamaları yapılamayacak. Masaj salonlarında 18 yaş altındakiler çalıştırılamayacak ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemeyecek'' diye konuştu.Ak, SPA sektörünün 500 milyon dolar tutarında dev bir sektör olduğunu belirterek, ilgili bakanlıktan yönetmelikte yeniden düzenleme yapmasını istedi.