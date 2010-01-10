Çikolata kriz dinlemiyor!

T24 - Almanya'da krize rağmen çikolata satışları artarken, üreticiler zam yapmaya hazırlanıyor. Zamma gerekçe olarak, spekülatörlerin kakao fiyatlarında artışa neden olması gösteriliyor.



DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da kişi başına düşen yıllık çikolata tüketim miktarı 9 kilo. Almanya'da tüketiciler geçen yıl ekonomik krizin olumsuz etkilerini gündelik hayatlarında hissetmelerine rağmen çikolatadan vazgeçmedi. Satışxlar bunu gösteriyor. Ancak tüketime rağmen çikolataya bu yıl zam geliyor. Üreticiler buna gerekçe olarak çikolatanın en önemli malzelemesi kakao fiyatlarındaki artışı gösteriyor.



Kakao fiyatları artıyor



Bu durum yatırımları bile etkiliyor. Yıllardır en fazla kazanç getiren petrol ve altının yerini kakao almaya başlıyor. Münih'te tatlı üreticilerini buluşturan konferansa katılan Bahlsen firmasının yetkililerinden Sönke Renk, spekülatörlerin son dönemlerdeki en büyük keşfinin kakao olduğunu ileri sürüyor. Kakaoya 2007 yılından bu yana iki kat zam geldiğine dikkat çeken Renk, bir ton kakaonun fiyatının 2500 euro olduğunu hatırlatarak, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştığını söylüyor. Renk, bu nedenle çalıştığı firma Bahlsen'in de zorunlu olarak bu yıl ürettiği çikolatalara zam yapacağını dile getiriyor.



Son zam 2008'de yapılmıştı



Almanya'da çikolataya son olarak 2008 yılında hammadde fiyatlarının artması yüzünden zam yapılmıştı. Çikolata üreticileri kakao fiyatının artması nedeniyle zamların şimdi de kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Almanya Tatlı Üreticileri Birliği yetkilileri aslında kakao fiyatlarının artmasının anlamsız olduğunu, çünkü dünya genelinde ihtiyacı karşılayacak yeterince kakao ağacı olduğunu, bunların azalmasının sözkonusu olmadığını vurguluyor. Birlik dünya genelinde kakao üretiminde başı çeken Fildişi Sahili'nin de kakao üretimini yılda 1 milyon 400 milyon tona çıkardığına da dikkat çekiyor. Almanya Tatlı Üreticileri Birliği kakaoya talebin de artmadığını, fiyat artışına yolaçacak hiçbir gelişmenin olmadığını hatırlatarak, bu durumdan spekülatörleri sorumlu tutuyor.



Paskalya tatlılarının fiyatı belli değil



Riegelein firmasının sahibi Peter Riegelein, Paskalya'nın sembolü tavşan çikolataların çoktan üretilerek pazara teslim edildiğini, ancak kakao fiyatlarındaki artış yüzünden fiyatların henüz belirlenmediğini söylüyor. Riegelein, kakaodaki fiyat artışının, tatlı sektörünü tedirgin ettiğini de sözlerine ekliyor.

