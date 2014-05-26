'Çikolata Kralı' zaferini ilan etti

Oyunu kullanmış seçmenler arasında yapılan dört ayrı ankete göre Poroşenko oyların yüzde 55,9-57,3’ünü
aldı. En yakın rakibi eski Başbakan Yulia Timoşenko ise yüzde 12’de kaldı. 18 adayın
yarıştığı seçimi ilk turda kazanabilmek için kullanılan oyların yarısını almak gerekiyordu. Bu durumda,
eğer bir sürpriz yaşanmazsa Poroşenko Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olacak.
Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından yapılan
en önemli ve en kritik seçim
gergin geçti. Rusya yanlısı silahlı isyancıların denetiminde bulunan ülkenin doğu kesimlerinde oy
verme oranı son derece düşük kaldı. 11 Mayıs’ta referandum düzenleyerek tek yanlı olarak bir çeşit
bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk’ta bazı seçmenler silahlı kişiler tarafından
engellendiklerini söyledi. Rus haber kaynakları, 36 milyon kayıtlı seçmen bulunan ülkede yaklaşık 5
milyon kişinin oy kullanma olanağı bulamadığını bildirdi. Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da da
seçim yapılmadı. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ilginç bir zamanlamayla, seçim günü Kırım’ı
ziyaret etti.
Seçim öncesi yapılan anketlerdeki durumun sandığa da yansıması, zaten sonuçtan emin olan
Poroşenko cephesinde büyük bir sevinç yaratmadı. Poroşenko, “Görüyorsunuz, bütün sandık başı
anketleri seçimin ilk turda neticelendiğini söylüyor” dedi. Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştireceklerini
açıklayan Poroşenko, başkanlık koltuğuna oturmasından sonra ilk ziyaretinin ülkenin doğusundaki
Donbass bölgesine yapacağını söyledi ve “Oraya gidip eline silah almamış insanlarla konuşacağım.
Eline silah almış ama kullanmamış insanlar için ise af ilan edilebilir” diye konuştu. Rusya ile Ukrayna
arasında birikmiş sorunları çözebilecek mekanizmalar bulunduğunu belirten Poroşenko, bununla
birlikte Kırım’ın Moskova’ya bağlanmasını ve doğu kesimlerinde yapılan referandumları kabul
etmeyeceklerini açıkladı. Donetsk’teki ayrılıkçıların lideri Miroslav Rudenko ise Poroşenko ile yapıcı
diyalog kurulabileceğinden şüphe ettiğini söyledi.
Rusya seçim sonuçlarını tanımayacak
1.3 milyar dolarlık servetiyle Ukrayna’nın
en zengin işadamları arasında yer alan ve “Çikolata Kralı”
olarak da anılan Poroşenko aynı zamanda deneyimli bir politikacı. Batı ile ilişkilerin geliştirilmesinden
yana olan 48 yaşındaki Poroşenko, Moskova’ya karşı sert açıklamalardan kaçınıyor. Gözlemciler,
Ukrayna’nın yeni liderinin isyancı bölgelere kapsamlı özerklik vererek parçalanmanın önüne
geçmeye çalışacağını, Moskova’ya karşı da dengeli bir siyaset izleyeceğini düşünüyor. Doğu
bölgelerinde Rusya’ya sempatiyle bakan çok sayıda kişi bulunmasına rağmen kamuoyu yoklamaları
Moskova’ya bağlanmak isteyenlerin oranının yüksek olmadığını gösteriyor.
Moskova yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in şubat ayında ülkeden kaçmasından
sonra
stratejik bir hamleyle Kırım’ı ilhak eden Rusya, pazar günü yapılan seçimin sonucunu tanıyacağını
açıklamıştı. Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yapılan bilek güreşinin perde arkasında
nüfuz mücadelesinin yattığı düşünülüyor. Kırım’ın ilhakından sonra Batılı ülkelerin
Moskova’ya
değişik yaptırımlar uygulamaya başlaması üzerine taraflar arasındaki ilişkiler tehlikeli şekilde
gerginleşmişti.