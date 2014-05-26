'Çikolata Kralı' zaferini ilan etti

Oyunu kullanmış seçmenler arasında yapılan dört ayrı ankete göre Poroşenko oyların yüzde 55,9-57,3’ünü

aldı. En yakın rakibi eski Başbakan Yulia Timoşenko ise yüzde 12’de kaldı. 18 adayın

yarıştığı seçimi ilk turda kazanabilmek için kullanılan oyların yarısını almak gerekiyordu. Bu durumda,

eğer bir sürpriz yaşanmazsa Poroşenko Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olacak.

Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından yapılan

en önemli ve en kritik seçim

gergin geçti. Rusya yanlısı silahlı isyancıların denetiminde bulunan ülkenin doğu kesimlerinde oy

verme oranı son derece düşük kaldı. 11 Mayıs’ta referandum düzenleyerek tek yanlı olarak bir çeşit

bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk’ta bazı seçmenler silahlı kişiler tarafından

engellendiklerini söyledi. Rus haber kaynakları, 36 milyon kayıtlı seçmen bulunan ülkede yaklaşık 5

milyon kişinin oy kullanma olanağı bulamadığını bildirdi. Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da da

seçim yapılmadı. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ilginç bir zamanlamayla, seçim günü Kırım’ı

ziyaret etti.

Seçim öncesi yapılan anketlerdeki durumun sandığa da yansıması, zaten sonuçtan emin olan

Poroşenko cephesinde büyük bir sevinç yaratmadı. Poroşenko, “Görüyorsunuz, bütün sandık başı

anketleri seçimin ilk turda neticelendiğini söylüyor” dedi. Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştireceklerini

açıklayan Poroşenko, başkanlık koltuğuna oturmasından sonra ilk ziyaretinin ülkenin doğusundaki

Donbass bölgesine yapacağını söyledi ve “Oraya gidip eline silah almamış insanlarla konuşacağım.

Eline silah almış ama kullanmamış insanlar için ise af ilan edilebilir” diye konuştu. Rusya ile Ukrayna

arasında birikmiş sorunları çözebilecek mekanizmalar bulunduğunu belirten Poroşenko, bununla

birlikte Kırım’ın Moskova’ya bağlanmasını ve doğu kesimlerinde yapılan referandumları kabul

etmeyeceklerini açıkladı. Donetsk’teki ayrılıkçıların lideri Miroslav Rudenko ise Poroşenko ile yapıcı

diyalog kurulabileceğinden şüphe ettiğini söyledi.

Rusya seçim sonuçlarını tanımayacak

1.3 milyar dolarlık servetiyle Ukrayna’nın

en zengin işadamları arasında yer alan ve “Çikolata Kralı”

olarak da anılan Poroşenko aynı zamanda deneyimli bir politikacı. Batı ile ilişkilerin geliştirilmesinden

yana olan 48 yaşındaki Poroşenko, Moskova’ya karşı sert açıklamalardan kaçınıyor. Gözlemciler,

Ukrayna’nın yeni liderinin isyancı bölgelere kapsamlı özerklik vererek parçalanmanın önüne

geçmeye çalışacağını, Moskova’ya karşı da dengeli bir siyaset izleyeceğini düşünüyor. Doğu

bölgelerinde Rusya’ya sempatiyle bakan çok sayıda kişi bulunmasına rağmen kamuoyu yoklamaları

Moskova’ya bağlanmak isteyenlerin oranının yüksek olmadığını gösteriyor.

Moskova yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in şubat ayında ülkeden kaçmasından

sonra

stratejik bir hamleyle Kırım’ı ilhak eden Rusya, pazar günü yapılan seçimin sonucunu tanıyacağını

açıklamıştı. Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yapılan bilek güreşinin perde arkasında

nüfuz mücadelesinin yattığı düşünülüyor. Kırım’ın ilhakından sonra Batılı ülkelerin

Moskova’ya

değişik yaptırımlar uygulamaya başlaması üzerine taraflar arasındaki ilişkiler tehlikeli şekilde

gerginleşmişti.

