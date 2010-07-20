Çikolata fiyatları artacak

T24-

Kakao fiyatları 1977’den beri en yüksek seviyesine ulaştı ve Avrupa ile Amerika arasındaki fiyatlar arasında bir uçurum oluştu.

Uzmanlar Nestle ya da Kraft gibi büyük çikolata üreticisinin bu kadar büyük bir yatırıma girişmeyeceğini söylediler. Bu gizemli yatırımcının kim olduğu ve neden böyle büyük bir yatırımda bulunduğu sektörün kafasını kurcalarken, pazar günü gelen açıklamayla durum netleşti.

Kakao çekirdeklerini satın alan kişinin Armajaro Holdingi'nin ortaklarından birisi olan İngiliz Anthony Ward olduğu ortaya çıktı.

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Ward’ın çikolata üretimiyle pek ilgisi yok. Yatırımcının sadece doğru zamanı beklediği belirtiliyor.

Bu yıl Gana ve Fildişi Sahilleri gibi dünyanın en büyük kakao çekirdeği ihraç eden ülkelerinde hasatın pek de verimli geçmediğini gören Ward, piyasada zaten az bulunan kakao çekirdeklerindeki potansiyeli gördü ve tüm Avrupa piyasasını ele geçirdi.

ÇEKİRDEK OYUNUNUNDAN 40 MİLYON STERLİN KÂR

Anthony Ward’ın bir önceki kısır hasat döneminde de (2002) aynı şeyi yaparak 204 bin ton kakao çekirdeği satın almış ve bir ton kakao çekirdeğinin fiyatının 1400 sterlinden 1600 sterline yükselişini izlemişti. Ward bu işlem sonrasında elindeki çekirdekleri satarak toplamda 40 milyon sterlinlik bir kâr elde etmişti.

FİYATLAR İKİ GÜNDE YÜZDE 0.7 ARTTI

Ward'ın bu yılki hamlesiyle kakao fiyatları şimdiden yüzde 0.7 arttı. Ward’ın elinde o kadar çok kakao bulunuyor ki, yeterince beklerse çikolata üreticilerinin fiyatları arttırmasını sağlayabilir. Böylece elindeki çekirdekler de değerlenir ve Ward 2002’dekinden daha fazla kâr elde edebilir.

2002'DE ÇİKOLATANIN TARİFİ DEĞİŞMİŞTİ

Çikolata üreticileri 2002’de piyasada kakao bulmakta güçlük çekmiş, fiyatları artırmanın yanı sıra bazı tariflerini de değiştirerek daha az çikolata kullanmaya başlamışlardı.

SIRADA AFRİKA VAR

Ward’ın şirketi Armajaro’nun gelecek planları arasında ise Afrika’daki gıda sektörü bulunuyor. Armajaro, Afrika’daki yollara, limanlara, tarım arazilerine ve depolama tesislerine yatırım yapacak. Okullar ve diğer altyapı hizmetleri de yatırım yapılacaklar listesinde. Kakao, şirket için yine ana hedef olarak kalacak ve şeker ticaretine de önem verilecek.

