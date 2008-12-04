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Yaşam

Çikolata elbise

Rus çikolata üreticileri ürünlerini alışılmadık bir şekilde, elbise olarak kadınların üstünde tanıttı.

04 Aralık 2008 02:00

Rusya’nın başkenti Moskova, her yıl düzenlenen çikolata fuarı ’Salon du Chocolat’ın üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Rus çikolata üreticileri ürünlerini alışılmadık bir şekilde, elbise olarak kadınların üstünde tanıttı.

Çikolatadan yapılmış kıyafetlerle podyuma çıkan güzel mankenler izleyenlerden bol alkış aldı. Modeller, fuar kapsamında düzenlenen defilede, kısmen çikolatadan yapılmış elbise, iç çamaşırı ve şapkaları tanıttı. Fuar, "Dünyanın en iştah açıcı moda şovu" olarak görülüyor.







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