Çikolata elbise

Çikolatadan yapılmış kıyafetlerle podyuma çıkan güzel mankenler izleyenlerden bol alkış aldı. Modeller, fuar kapsamında düzenlenen defilede, kısmen çikolatadan yapılmış elbise, iç çamaşırı ve şapkaları tanıttı. Fuar, "Dünyanın en iştah açıcı moda şovu" olarak görülüyor.