Çikolata efsanesi çöktü!

Bilim insanları, çikolata ve kırmızı şarabın milyonların düşündürdüğü gibi kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği ya da yakalanma riskini ortadan kaldırdığı konusunda kesin bir kanıt olmadığını söyledi.

Siyah çikolatanın kalbi koruduğu ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 37 oranında azalttığı yönündeki çalışmaların kesin bir kanıtı olmadığını dile getiren uzmanlar, efsaneleri çürüttü.

Almanya ’da bulunan Leipzig Kalp Merkezi Üniversitesi’nden doktor Steffen Desch daha kesin kanıtlara ihtiyaç olduğunu savunurken, özellikle siyah çikolatanın kan basıncını düşündüğünü düşünen uzmanlara sağlam ipuçları olmadığı sürece katılamayacağını söyledi.

Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doktor Eric Sijbrands ise hastalarına kan basıncını düşürmesi için emin olmadıkça kırmızı şarap öneremeyeceğini söyledi.