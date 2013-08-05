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Yaşam

Çikolata kokusu aşk romanı aldırıyor

Belçika'daki büyük bir kitabevinde yapılan araştırmada, çikolata kokusunun, belli bir kitap listesiyle gelen okurlarda aşk kitapları alma isteği uyandırdığı ortaya çıktı

05 Ağustos 2013 19:16

Belçika’daki Antwerp Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, kitapçılarda çikolata kokusunun olması, okurları aşk romanları almaya itiyor.

notosoloji.com'da yer alan habere göre, büyük bir kitabevi zincirinde on gün boyunca yaklaşık iki yüz müşteri üstünde yapılan araştırmada, çikolata kokusunun, belli bir kitap listesiyle gelen okurlarda aşk kitapları alma isteği uyandırdığı ortaya çıktı. Bu arada öbür türlerin yanında, yemek kitaplarına olan ilginin de çikolata kokusuna bağlı olarak arttığı gözlemlendi.

Araştırma sorumlusu Lieve Douché bu durumu, “Çikolata kokusuyla birlikte, aşçılık ya da aşk gibi, çikolatayla özdeşleştirilebilecek kavramlar müşterilerin zihninde daha çok öne çıkıyor ve onların, çikolata kokusu almadıklarında bir yemek kitabıyla karşılaştıklarında davranacaklarından daha farklı hareket etmelerine neden oluyor,” biçiminde açıkladı.

Hükümetin de desteklediği araştırmada, yemeklerin ve aşkın, çikolatayla oldukça “ilişkili” kavramlar olduğu öne sürülürken polisiye, ekonomi, tarih ve çizgi roman alanlarındaki kitapların benzer bir özelliğe sahip olmadığı belirtildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, çikolatanın insanların duygusal durumları üstünde etkili olduğunu göstermişti. Antwerp’in yaptığı araştırmada da “çikolata kokusunun varlığının genel yaklaşımda pozitif, hedef odaklı yaklaşımda ise negatif bir etkide bulunduğunun” ortaya çıkmasıyla birlikte önceki argümanlar bir adım daha ileri götürülmüş oldu.

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