Çıkış anketleri 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'yu gösterdi; halk sokağa indi, polis müdahale etti: Belarus'ta neler oluyor?

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Dün yapılan Belarus devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından halk sokağa çıkarak çıkış anketlerine göre kazanan Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti. Eylemlerde protestocular ile polis arasında çatışmalar çıktı.

Devlet tarafından yapılan çıkış anketine göre 26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko oyların yaklaşık yüzde 80'ini alırken, muhalif aday Svetlana Tikanovskaya sonuçların meşru olmadığını savundu.

Siyasete yeni atılan, ancak seçimlerden önce oluşan baskı ortamında büyük destek toplayan Tikanovskaya'nın sözlerinin ardından on binlerce kişi Belarus'un sokaklarına dökülüp Lukaşenko'yu protesto etti. Çıkış anketlerine göre ikinci olan Tikanovkaya'nın oyların sadece yüzde 6.8'ini aldığı belirtildi.

Fotoğraf: Svetlana Tikanovskaya

Ülkenin birçok farklı kentinde sokağa çıkanlar muhalefete destek için el çırptı, bayrak salladı, "zafer" diye slogan attı ve arabalarının kornalarını çaldı. Bazı noktalarda göstericiler çöp kutuları ile yolları bloke etti.

Başkent Minsk'in merkezinde bulunan bir anıtın etrafında toplanan binlerce protestocuyu kalkanlı yüzlerce polis karşıladı.

ABD'nin fon sağladığı Radio Liberty'nin çektiği görüntülerde polisin kalabalığı dağıtmak için insanların arasına ses bombası attığı görülüyor.

Muhalefete yakın haber sitesi tut.by da Minsk'te bir polis minibüsünün protestocuların arasına daldığını belirtti. Reuters'a konuşan görgü tanıkları da benzer bir bilgi vererek kalabalığın arasına dalanın bir tutuklu transfer aracı olduğunu ifade etti. Olayda henüz can kaybı olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Farklı noktalardan protestoculara çevik kuvvet araçlarından tazyikli su ve plastik mermi sıkıldığına dair bilgiler de geldi.

Yetkililer, olaylarda hiçbir protestocunun yaralanmadığını iddia etti.

"Çoğunluk bizim yanımızda"

Muhalefet, sandıklar kapandıktan sonra seçimlerde hile yapıldığını düşündüklerini ifade etti. Gün boyunca oyların çalındığına dair görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Tikanovskaya seçimden sonra yaptığı konuşmada, "Ben baktığımda çoğunluğun bizimle beraber olduğunu görüyorum. Biz zaten kazandık; çünkü korkumuzu, ilgisizliğimizi ve aldırmazlığımızı aştık" dedi.

Tikanovskaya'nın blogger eşi Sergey, seçimlere giden süreçte en güçlü muhalif adaylardan biriydi. Bir süredir çalışmayan bir İngilizce öğretmeni olan Svetlana, eşinin önce tutuklanması sonra da seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından aday olmaya karar verdi.

Sandıklar kapandıktan sonra Minsk yollarına dizilmiş askeri araçlar görüldü ve devlet binalarının etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Seçime giden süreçte muhalif adaylar tutuklanmış, Lukaşenko güce tutunabilmek için elindeki imkanları zorlamıştı. Belarus'ta geçen haftalarda bazı kişiler "seçim öncesi ülkeyi karıştırmayı hedefleyen" Rusya bağlantılı Wagner grubunun paralı askerleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu gelişme, Lukaşenko yönetiminde hep çok yakın seyreden Minsk-Moskova ilişkilerinde bozulmaya sebep olmuştu.