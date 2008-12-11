Çıkaracağımız adaylar dudak uçuklatacak

Partililerle bayramlaşan Bahçeli, MHP’nin yerel seçimlerde İstanbul’dan aday çıkarmayacağı iddiasına yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul ve Diyarbakır’da aday çıkarmayacakları iddiasıyla ilgili olarak, “İstanbul öyle adaylar çıkaracak ki, ertesi sabah dudaklarınız uçuklayacak. İstanbul’da da Diyarbakır’da da da milliyetçi hareketin adayı olacak” dedi.

Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla dün düzenlenen bayramlaşmada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, “6 yıldır ver kurtulcu, sat kurtulcu, kazan-kazancı, teslimiyetçi, takiyeci, tavizci, Türkiye’yi okyanus ötesinin kıskacına sokan iktidarın gerilediği gün olacağını” söyledi.

AKP’nin siyasi alternatifinin MHP olduğunu ifade eden Bahçeli, “Türkiye demokrasi içinde yönetilmelidir, demokrasiye uygun düşmeyen hiçbir davranış milletimize yakışmamalıdır, yakışmayacaktır” dedi.



‘MHP neden alamıyor?’



“Artık İstanbul’un MHP tarafından yönetilme dönemi gelmiştir” diyen Bahçeli, “Şimdi çok açık ve samimi olarak sizlere sesleniyorum. ’İstanbul’u her parti alıyor, neden MHP alamıyor?’ sorusunun cevabını artık bulma zamanı gelmiştir” dedi.

Bahçeli, MHP’lilerin kongrede kazanmak için her türlü gayreti gösterdiğini, zaman zaman acımasızca yarışa girip, birbirini üzüp, karaladığına dikkat çekerek, “Bu gayreti bir kongre için yapıyorsun da İstanbul’un büyükşehrini almak için niye göstermiyorsun? Kim ne kömür dağıtırsa dağıtsın, kim ne makarna verirse versin, hepsi İstanbul’da yaşayanlar için helal olsun.

Bunlar böyle yapıyor, şöyle yapıyor, bu şartlarda biz nasıl olacak da seçimi kazanacağız’ gibi bir aşağılık kompleksine düşenler varsa şu andan itibaren görevini terk etsin. Bizi 40 yıllık mücadelede iç ve dış odaklar yıldıramadı da bir kömüre mi boyun eğeceksiniz, bir makarnaya mı eyvallah diyeceksiniz.”





