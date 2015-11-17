'Cihattan caydırma programları gerekiyor'



Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı (BKA) Holger Münch, Almanya'da radikalleşmenin engellenebilmesi için İslamcılara yönelik caydırıcı programlar hayata geçirilmesini talep etti.

Münch, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, radikal İslamcı kesime yönelinmemesi adna, etkili caydırıcı programlara ihtiyaç duyulduğunu ve bunun oldukça geniş kapsamlı bir alan olduğunu ifade etti. Holger Münch, güvenlik birimlerinin tek başlarına radikalleşmenin engellenmesi için yeterli olamayacaklarını vurguladı. Münch, İslamcıların eski yıllara oranla yaşlarının daha genç olduğunu ve radikalleşme süreçlerinin çok hızlı geliştiğini ifade etti.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı, bir güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair soru üzerine ise ülkedeki polis güçlerinin büyük bir bölümünün sığınmacı krizine yönlendirildiğini ancak güvenlik alanında herhangi bir boşluk olmadığını kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere gibi Münch de Almanya'nın İslamcı teröristlerin saldırı hedefleri arasında bulunduğunu ifade etti. İslamcı terör şiddetinin, tüm Avrupa değerleri ve Almanya'yı da hedef aldığını belirten Münch, uluslararası terör tehlikesinin büyük olduğunu kaydetti.

Almanya genelinde 43 bin kişi

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, ülkedeki İslamcı kesimde ortalama 43 bin kişi olduğunu ve yaklaşık 420 kişinin 'tehlikeli' olarak sınıflandırıldığını belirtti. Münch şimdiye kadar Almanya'dan, Suriye ve Irak'a savaşmak için gidenlerin sayısının 750'nin üzerinde olduğunu ancak son dönem yurtdışına çıkanların sayısının birkaç ay öncesine kıyasla azaldığını ifade etti.

Münch yurtdışına çıkanların yanı sıra, geri dönenleri de tespit etmek zorunda olduklarını belirterek, geri dönen en az 70 kişinin savaşta yer aldığını ya da bir eğitim kampına katıldıklarını tespit ettiklerine dikkat çekti.