Cihangirliler Roma Bahçesi talanını yargıya taşıdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir semtinde bulunan, Roma Bahçesi’nde devam eden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesis” inşaatına karşı uzun süredir mücadele eden mahalleliler, talanı yargıya taşıdı.

Söz konusu inşaatta kamu yararının bulunmadığını söyleyen mahalleliler, yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davada ruhsat ve planın da iptal edilmesini istiyor.

Mahalle sakinleri tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde inşaatın, “Koruma kurulunun konuya ilişkin olarak aldığı önceki kararlara, imar mevzuatına, koruma mevzuatına, şehircilik bilimi ve planlama ilkelerine aykırı olduğu” belirtildi.

Cihangir Roma Bahçesi olarak bilinen yer, semt halkının ve İstanbulluların manzarasından, kamusallığından, parkından ve bostanından faydalandığı sosyal bir alan; İstanbul’un tarihsel topografyası açısından önemli bir bakı terası; ve ayrıca, arkeolojik potansiyel açısından oldukça kıymetli bir bölge.

Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Beyoğlu’nda Arkeolojik Park ve Sergi Alanı niteliğinde olan Tarihi Roma Bahçesi’nde devam eden inşaat kamu yararına aykırıdır. İnşaat, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Çeşmesi, eski Tophane binaları, Nizam-ı Cedit askerleri talim alanını çevreleyen kışlalar ve yamaçtaki güzel konakların yer aldığı Tophane panoraması içinde yer alan, birçok tarihsel kalıntının yer aldığı bir arkeolojik alanda yapılmaktadır. Bu alanda öncelikli olarak arkeolojik park ve sergi alanına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

"Tarihi Roma Bahçesi semtimizin denize açılan penceresidir. Hem bir seyir terası, hem düzenlenmesi ve işlevsel olarak kullanılmasının sağlanması gereken bir arkeolojik park alanıdır. İstanbul’da beklenen olası bir depremde kullanılabilecek bir toplanma alanı niteliğindedir. Kentsel sit alanı olan bölgenin ihtiyacı olan sosyal tesis değil, açık ve yeşil alanlardır.

"Semtimizin tek yeşil alanında, koruma kurulu kararlarına ve bilirkişi raporlarında yer alan açık alanlara ilişkin görüşlere aykırı olarak devam eden inşaatın durdurulmasını, inşa edilen yapının yıkılmasını, arazinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyoruz.

"Semtimize, İstanbulumuz’a, ülkemize ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. “