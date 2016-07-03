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Yaşam

Cihangir'de saldırıya uğrayan plakçı: Korksam da sizinle yaşamak istiyorum

"Bu ilgi ve tepki benim için çok fazla ve biraz da korkutucu"

03 Temmuz 2016 15:05

Cihangir’de  “ramazanda içki içiliyor” bahanesiyle saldırıya maruz kalan plakçı Koreli Seogu Lee, gördüğü aşırı ilgiden rahatsız olduğunu belirterek, “İstanbul artık benim de şehrim, korksam da burada sizinle yaşamaya devam etmek istiyorum” dedi.

“Ramazan’da içki içilmesi” gerekçe gösterilerek Tophane’de saldırıya uğrayan Velvet Indieground adlı plak dükkanının sahibi Koreli Seogu Lee, OT Dergisi’nin Temmuz sayısında Işıl Cinmen ve Nurhak Kaya’ya konuştu.

42 yaşındaki Lee, 18 Haziran gecesi yaşadığı saldırı sonrası pek çok kişinin kendisine destek olma çabasının kendi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Konunun Kore basınında da yer aldığını aktaran Lee, Korelilerin kendisini Türkiye’nin kültürüne saygısızlık yapmakla suçladığını, bu durumun kendisi için gördüğü ilgiden daha iyi olduğunu belirtiyor.

Lee, Radiohead’den devlet başkanlarına kadar çok geniş bir çevreden ilgi görmekten de rahatsız.

“Çok rahatsızım. Ben kimsenin tanımadığı, sıradan bir insanım. Kimsenin istemediği Indie müzik plakları satıyorum ve böyle de kalmak istiyorum. Bu ilgi ve tepki benim için çok fazla ve biraz da korkutucu.”

Müslümanların kibar ve hoşgörülü insanlar olduğunu düşündüğünü ifade eden Lee, bu fikrini değiştirmek istemediğini belirtiyor ve ekliyor:

“Fikrimi değiştirmek istemiyorum. İstanbul artık benim de şehrim, korksam da burada sizinle yaşamaya devam etmek istiyorum.”

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