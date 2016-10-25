Cihangir Roma Parkı'nda 'yıkım' protestosu, 1 gözaltı!

Cihangir'de Sanatkarlar Parkı olarak da bilinen Roma Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Cihangir Sosyal Tesisi' yapıyor. Ancak arkeolojik SİT alanı ilan edilen ve kazı sırasında da tarihi eser bulunan Park'ta yapılmak istenen inşaat için bölge halkı ve Beyoğlu Kent Savunması ruhsat görmediklerini, kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını vurguluyor. Parkta yıkım çalışmaları bu sabah tekrar başlarken, 1 kişi gözaltına alındı.

Cihangir’de altında tarihi eserler bulunduğu için Roma Parkı olarak adlandırılan Sanatkarlar Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından, ‘Cihangir Sosyal Tesisi İnşaatı’ başlatıldı.

Ancak cuma günü inşaat kepçesinin girdiği alanda, Osmanlı dönemine ait ‘sarnıç’ kalıntıları bulundu. Bölge sakinleri ve Beyoğlu Kent Savunması ise inşaatı yapan ekipten ruhsat ve gerekli izinleri istemesine rağmen, kendilerine gösterilmediğini söyledi. Perşembe günü başlayan ve cuma günü durdurulan inşaata bu sabah saatlerinde yeniden başlandığı, buna karşı gelen insanların toplanmasıyla polisin de inşaat alanına girdiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr’den Yurdagül Uygun'a konuşan Beyoğlu Kent Savunması’ndan Deniz Özgür, Cihangir Sanatkarlar Parkı’na arkeolojik alandan kaynaklı Roma Parkı denildiğini belirterek, parkın hemen üstündeki otopark alanında inşaatın başlandığını söyledi. Özgür, alanın üç yıldır İspark’ın kullandığını belirterek, “İnşaattan hemen iki gün önce İspark tabelası kaldırıldı. Perşembe günü kepçe çalışmaya başladı. Ardından da parkın olduğu bölgeye bariyer çekildi. En son da tabela asıldı. Bu sıralamanın tam tersi olması gerekiyordu. Önce tabelanın asılması, ardından bariyer çekilmesi en son da kepçenin gelmesi lazımdı. Bu arada kepçenin çalışmaya başlamasıyla birlikte, Osmanlı dönemine ait olduğunu tahmin ettiğimiz sarnıç kalıntılarına rastlandı” diye konuştu.

"Bize ruhsat görülmedi"

Henüz kendilerine gösterilen bir ruhsat olmadığını, inşaat için Anıtlar Kurulu ve Arkeoloji Müzesi’nden izin alınması gerektiğinin altını çizen Özgür, “Bize izinlerin alındğı söylendi ancak herhangi bir belge gösterilmedi. Gelen bir telefonla da cuma günü inşaat durduruldu. İnşaatın durmasının ardından elektrik telleri açık bir şekilde bırakıldı. BEDAŞ’a durumu bildirdik ve bölgenin elektrikleri kesildi. Mahalleli sabaha kadar elektriksiz kaldı” dedi.

1 kişi gözaltında

Bununla birlikte inşaata bu sabah 07:30 sularında yeniden başlandığı belirtildi. Bununla birlikte inşaata karşı çıkan mahalle sakinleri alana giderken, tarihi eser olan bir alanın üzerine herhangi bir inşaat istemediklerini kaydederek, İBB’den bir açıklama beklediklerini söyledi.

Bu arada Cihangir’e ve Roma Parkı’na çok sayıda polisin gönderildiği ve bir kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.