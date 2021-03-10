Cihangir İslam: CHP'liler şunu bilsin isterim; çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam, CHP’ye katılmasına sert tepki gösteren CHP’li Şahin Mengü’ye yanıt verdi. İslam, “CHP'liler şunu bilsin isterim: Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım” dedi.

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, dün CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. İslam’ın CHP’ye geçmesine eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü’den tepki geldi. Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum.”

Cihangir İslam, kendisine tepki gösteren Mengü’ye şu ifadelerle yanıt verdi:

“Sayın @sahinmengu ile Esenboğa Havalimanı'nda karşılaşmış, uçak kalkana kadar kısa bir sohbet de etmiştik. Engellemiş ve aşağıdakileri yazmış. CHP'liler şunu bilsin isterim: Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım.”

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