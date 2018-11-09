Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, katıldığı Akit TV’de yayınlanan 'Asıl Mesele' adlı programında moderatörün kendisine 'FETÖ'cü dediğini ifade ederek programı terk etti.

TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma açılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam katıldığı programda, Akit TV’den Yusuf Ozan Demir’in ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını yanıtladı.

Program'da İslam'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajları gösterildi. İslam, Twitter paylaşımları sebebiyle kendisine yöneltilen 'FETÖ’yü övdüğü iddiasına sinirlendi. Saadet Partili İslam kendisine, "15 Temmuz'da sokağa çıktım diyorsunuz, 17 Aralık'ta da FETÖ'yü savunuyorsunuz; bu çelişkiyi açıklar mısınız?" diye soran moderatöre, "Bana FETÖ'cü diyenle benim konuşacak bir şeyim yok" diyerek yanıt verdi. Bu esnada çantasını toplayan İslam, ardından programı terk etti.

"Siz sokakta mıydınız 15 Temmuz gecesi?"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin konuşulduğu esnada İslam, Akit Tv sunucusuna, "Siz sokakta mıydınız 15 Temmuz gecesi” diye sordu. Akit TV sunucusu bu soruyu, "Ben o gece ilgili görevim gereği halkı yönlendirdim, sosyal medyada" diyerek yanıtladı.