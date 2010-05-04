Cihaner'in 'görevsizlik' talebine oy çokluğu ile ret

T24 -

Berk Ankara'da toplantıda

Görev ve usule ilişkin itirazlar

3. Ordu Komutanı'nın askeri mahkemede yargılanması talebi

Davaya katılmak isteyen müşteki

Görevsizlik talebine oyçokluğu ile ret

Reddi hâkim talebi

Başsavcı Cihaner: Reddi hâkim önerisine katılıyorum

Erzurum Adalet Sarayı'nda geniş güvenlik önlemleri





Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, Erzincan İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Nedim Ersan, Erzincan İl Jandarma İstihbarat Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut, Yaylabaşı Karakol Komutanı Murat Yıldız, Astsubaylar Orhan Esirger ve Şenol Bozkurt, MİT Erzincan Şube Müdürü Şinasi Demir ile MİT mensupları Sadri Barkın İnce ve Kıvılcım Üstel ile tutuksuz sanıklar Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Tapan, 3. Ordu İstihbarat Başkanlığı Plan Eğitim Subayı Ahmet Saraçlar ve Erzincan'da av bayiliği yapan Yaşar Baş ile sanık yakınları katıldı.Tutuksuz yargılanan 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ise duruşmaya gelmedi.Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, CHP Erzincan Milletvekili Erol Tınaztepe ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile 2 sanık yakını da izledi.Mahkeme, Orgeneral Saldıray Berk'in avukatı Zeynel Yüksel'in ''müvekkili yönünden mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı askeri mahkemeye göndermesi talebini'' de duruşma sonunda değerlendireceği belirtildi.Erzincan'daki silahlı terör örgütü davasında Orgeneral Berk ve Başsavcısı Cihaner'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına başlandı. Orgeneral Berk, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in avukatı Zeynel Yüksel, müvekkilinin, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya görevi nedeniyle Ankara'da bulunduğu için katılamadığını bildirdi.Berk'in görev yazısının, Adli Müşavirlikte olduğunu ifade eden Yüksel, ''Müvekkilim, Kara Kuvvetleri Komutanlığının içeriği gizli olan bir dizi toplantısı için Ankara'da'' dedi.Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, CHP Erzincan Milletvekili Erol Tınaztepe ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile 2 sanık yakını da izledi.Daha sonra iddianamenin okunmasına geçilmeden önce Mahkeme Başkanı Karatay, avukatlara, görev ve usule ilişkin itirazlarının bulunup bulunmadığını sordu.Bunun üzerine tutuklu sanık Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan söz aldı.Mahkeme Başkanı Karatay, Kazan'dan mikrofonu eline alarak konuşmasını istemesi üzerine Kazan, Karatay'ın bu talebini reddederek, ''Ben şarkıcı değilim. Mikrofonu elime alarak konuşamam. İki elimi de kullanmam gerek'' dedi.Bunun üzerine Kazan, mübaşirin mikrofonu tutmasıyla konuşmasını yaptı.Müvekkili Cihaner'in görevi nedeniyle Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanamayacağını belirten Kazan, şunları kaydetti:''İddianamede keyfi davranılmıştır. İddianamede Dursun Çiçek isminden bahsediliyor. Benim büromdaki avukat arkadaşlarımdan değil, sekreterim geçen cuma günü buraya gelmeden, internet üzerinden adı geçen Çiçek'in TC kimlik numarasını kullanarak, sosyal güvenlik numarasına, çalıştığı yere ve maaşına kadar bilgilere ulaştı. Farklı bir kişi olduğu görüldü. Ama ne hikmetse savcılık bu internetin bir tuşuna dokunmayı düşünemiyor. Müvekkilimin Yargıtay'da yargılanması gerek. Uzman bilirkişi olarak, biri Ankara biri de İstanbul'da olmak üzere 2 uzmandan aldığımız raporlar sunacağım dilekçenin ekinde mevcuttur. Ayrıca yetkisi elinden alınan savcı Osman Şanal ile ilgili HSYK'nın kararı da ekte mevcut. 47 yıllık avukatım. 12 Mart ve 12 Eylül'de de zor davalar aldım. Ancak aldığı ifade ve sorgudan dolayı bir savcının tutuklandığını ilk kez gördüm. Sonuç olarak mahkemede bir görev sorunu bulunuyor. Mahkemedeki 4 yargıçtan 2'si daha önce görevsizlik kararı verirken, 2 yargıç vermemiştir. Bu nedenle bu davada müvekkilimle ilgili görevsizlik kararı verilmesini talep ediyorum. Ayrıca buradaki dava sürecinde müvekkilimin de kimlik bilgileri dışında sorgu vereceğini düşünmüyorum.''Kazan ayrıca, müvekkilinin Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasıyla ilgili olarak Anayasa'ya aykırılık itirazında da bulundu.3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in avukatı Zeynel Yüksel ise savcılığın müvekkilinin hakkında yeterli delil toplamadan hareket ettiğini ileri sürerek, ''İddianamede bir darbe toplantısından bahsediliyor. Söz konusu toplantı 20 Ekim 2008 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın talimatıyla düzenlenen bir seminerdir. Seminerde bölücü terör örgütü PKK'yla mücadele konusu ele alınmıştır. Mahkeme görevsizdir. Müvekkilimin yargılaması askeri mahkemede yapılmalıdır'' diye konuştu.MİT Erzincan Şube Müdürü Şinasi Demir ile MİT mensupları Sadri Barkın İnce ve Kıvılcım Üstel'in avukatı Sadullah Kara da, müvekkillerinin görevleri gereği yargılamalarının Başbakan'ın iznine bağlı olduğuna dikkati çekerek, ''Müvekkillerimin burada yargılamalarının usule uygun olmadığını düşünüyorum'' dedi.Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu'nun avukatlarından Talat Saygılı ise müvekkiline isnat edilen suçların bir kısmının askeri suç ve bir kısmının ise mülki göreve ilişkin olduğunu belirterek, ''Bu iddianame akla ve hukuka uygun değildir. Adli yönden dosyanın Yargıtay'da ve askeri yönden ise askeri mahkemeye gönderilmesi gerek'' diye konuştu.Gençoğlu'nun diğer avukatı Erol Halka da, savunmasında yetkisi alınan savcı Osman Şanal ile sorgu sırasında aralarında geçen diyaloglara değindi. Halka, şunları söyledi:''Savcı Şanal sorguda parmağını sallayarak, (İlhan'ı da alacağım, Saldıray'ı da alacağım Recep seni de alacağım) dedi. Biz de kendisini saygılı ve sakin olmaya davet ettik. Biz bu süreçlerden geçerek bu günlere geldik. İddianamenin tanzimi sırasında ilgili delillerin yeterince toplanmadığı kanısındayım. Kör topal ve ağır aksak bir süreçten geçilerek buraya gelindi. Söz konusu yargılamanın Yargıtay ve ilgili askeri ceza mahkemesinde yapılmasını talep ediyoruz.''Bu arada, Erzincan İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Nedim Ersan, Erzincan İl Jandarma İstihbarat Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut, Yaylabaşı Karakol Komutanı Murat Yıldız, Astsubaylar Orhan Esirger ve Şenol Bozkurt'un avukatı Hüseyin Özarslan da, müvekkillerinin yargılanmalarıyla ilgili görevsizlik kararı verilmesi talebinde bulundu.Öte yandan, müşteki İlyas Kılıçoğlu'nun avukatı Namık Kemal Hatipoğlu, müvekkilinin Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu tarafından, 3.7 trilyonluk maddi zarara uğratıldığını ileri sürerek, davaya katılmak istedikleri belirtti.Bunun üzerine Gençoğlu'nun avukatları Halka ve Saygılı bu talebe itiraz ettiler.Daha sonra Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Taner Aksakal, ''görev ve usule'' ilişkin itirazların reddini talep etti.Mahkeme Heyeti Başkanı Mustafa Karatay, duruşmanın öğleden sonraki oturumunda bazı sanık avukatlarının taleplerine ilişkin mahkemece alınan ara kararları açıkladı.Tutuksuz sanıklardan 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in avukatı Zeynel Yüksel'in, mahkemenin müvekkili hakkında görevsizlik kararı vererek dosyanın Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinde bulunduğunu belirten Karatay, Orgeneral Berk'in savunmasının henüz alınmadığını, talebin duruşma sonunda değerlendirileceğini bildirdi.Karatay, Cihaner'in avukatı Turgut Kazan'ın da müvekkilinin yargılanmasına ilişkin görevsizlik kararı verilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, Kazan'ın görevsizlik kararı verilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi yönündeki talebinin oy çokluğuyla reddedildiğini açıkladı.Mahkeme Heyeti ayrıca, sanıklardan MİT Erzincan Şube Müdürü Şinasi Demir ile MİT mensupları Sadri Barkın İnce ve Kıvılcım Üstel'in avukatının, müvekkillerinin yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan izin alınması yönündeki talebini, sanıkların suçunun kişisel bir suç olması nedeniyle reddetti.Mahkemenin, ara kararını açıklamasının ardından 61 sayfalık iddianamenin, sanıkların yüzüne karşı okunmasına başlandı. Bu sırada Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, duruşma salonuna altı tane haber ajansının alındığını, ancak bazı ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin duruşmayı izleyemediğini söyledi.Kazan, duruşmayı izleyen altı haber ajansından beşinin sanıklara hakaret ettiğini öne sürerek, duruşmanın kapalı yapıldığını iddia etti.Kazan'ın iddialarına karşı Karatay ise duruşmanın kapalı yapılmadığını, ancak duruşma salonunun küçük olması nedeniyle böyle bir uygulamaya gittiklerini ve duruşmaya katılan haber ajanslarının muhabirlerinden herhangi birinin salona girmek istememesi halinde yerine başka bir muhabirin duruşmayı izleyebileceğini kaydetti.Karatay ile Avukat Kazan arasındaki konuşmanın ardından Cumhuriyet Savcısı, iddianameyi okumaya başladı.Özel Yetkili Savcı Taner Aksakal'ın iddianameyi okuduğu sırada bazı ifadelerin farklı olduğunu ileri süren Kazan'ın iddianameye itiraz etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Karatay, duruşmaya 10 dakika ara verdi.Kazan, verilen ara sırasında Karatay'ın kendisini görüşmek için mahkeme salonuna çağırdığını, ancak kendisinin Karatay'ın bu talebini reddederek, mahkeme kurulu ve sanıkların da salonda olması durumunda kendisiyle görüşebileceğini söylediğini ifade etti.Ara sırasında eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da mahkeme heyetine tepki göstererek, ''uluslararası belgelere göre, bir mahkemenin mahkeme sayılabilmesi için kişilerin hukuk fakülteleri mezunu olması ve cübbe giymeleri değil, mahkemelerin tarafsız, yetkili ve bağımsız olmaları gerekir'' diye konuştu.Verilen aranın ardından Karatay'ın Avukat Kazan'a, kendilerindeki iddianameyle ile savcı Aksakal'ın okuduğu iddianame arasındaki farklılıkların ne olduğunu sorması üzerine Kazan, iddianamenin 24. sayfasındaki ''bulunacak'' ifadesinin, ''dosyada mevcuttur'' şeklinde okunduğunu belirterek, bunun suç olduğunu söyledi.Meslek hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Kazan, ''Mahkeme Başkanı 10 dakika ara verdi, 40 dakika oldu. Sonra Mahkeme Başkanı benimle uzlaşma talebinde bulundu. Böyle bir şey olur mu? Ben sizi 'ret' ile ilgili müvekkilimle görüşmek için 5 dakika ara istiyorum'' ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Karatay'ın söz hakkı verdiği Aksakal, iddianamenin Word belgesi olarak düzenlediğini ve daha sonra UYAP sistemine atıldığını söyledi.''Söz konusu işlem sırasında Word belgesiyle UYAP sistemi arasındaki bazı uyuşmazlıklar nedeniyle farklılıklar olmuş'' diyen Aksakal, şöyle konuştu:''Başka bir niyetle itiraz edildiğini düşünüyorum. Bu, çok klasörlü bir dosya. İddianameyi hazırlarken, yoğunluktan ve karışıklıktan dolayı CD'lerin yerlerini bulamamıştım. Bu nedenle iddianameye 'bulunacak' diye yazmıştım. Bunu buldum, yazdım.''Duruşmada söz alan Başsavcı Cihaner, avukatlarının ''reddi hâkim'' önerilerini görüşmek için ara verilmesi talebine katıldığını belirtti.''Burada, ajandalarda bir isim yazdığı için insanlar tutuklu bulunuyor'' diyen Cihaner, ''Buradaki en önemli kısım, siz bu 3 CD'yi izlememişsiniz. Buradan çıkan sonuç bu... Biz bu iddianamedeki yazılanlara dayanılarak yargılanıyoruz. Oradaki bir virgülün bile önemi çok büyük. Önce bir 'ret' konusunun çözüme kavuşması gerek. İddianameler, hukuki metindir, değişemez'' şeklinde konuştu.Mahkeme Başkanı Karatay da sanık avukatlarının talebi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verildiğini açıkladı.Aranın ardından Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının reddi hâkim talebinin görüşülmesi için duruşmayı yarın saat 10:30'a bıraktı.Duruşmanın gerçekleştiği Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun bulunduğu Erzurum Adalet Sarayı'nın 5. katında alınan geniş güvenlik önlemi dikkat çekti.Duruşma salonunun farklı bölgelerine yerleştirilen 3 kamerayla dava takip edilirken, duruşmaya AA'nın da aralarında bulunduğu 5 haber ajansının muhabirleri alındı.Ayrıca, davayı izlemek için 2'şer sanık yakınının salona girmesine izin verilirken, sanık ve müştekilerin toplam 27 avukatının davayı takip ettiği görüldü.