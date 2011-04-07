Cihaner'i zorla götürmüşler!

T24

'Götüremeyeceksiniz, direnirim'



İKİSİ DE ADAY ADAYI



Görevli polisler Cihaner’in gözaltı kararına itiraz etmesi üzerine kollarına girerek zorla götürümüş. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in adliyedeki makam odasında gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Kemal Özdemir’in Timaş yayınlarından çıkacak olan “Ergenekon Fay Hattında Erzincan” adlı kitabında Cihaner’in 16 Şubat 2010’da Erzincan Adliyesi’ndeki makam odasında, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla gözaltına alınmasına dair daha önce yayımlanmamış fotoğraflar da yer aldı. Kitapta anlatıldığına göre İlhan Cihaner, gözaltına alınacağını öğrenince Savcı Şanal’a bu karara direneceğini, gözaltına alınmayı kabul etmeyeceğini söylüyor.Kitapta Cihaner’in gözaltına alındığı sırada Özel Yetkili Erzurum Savcısı Osman Şanal’la girdiği diyaloglar da yer alıyor.- Şanal: Sizi de yanımızda götüreceğiz.- Cihaner: Götüremeyeceksiniz, direneceğim, zor kullanacaksınız.- Şanal: Bu doğru bir davranış olmaz sizin açınızdan.- Cihaner: Çok doğru olur.- Şanal: Mahkeme kararı ile geldik buraya.- Cihaner: O karar da yanlış, uygulanamaz.- Şanal: Düşünceniz böyle olabilir, onu değiştirme durumunda değiliz, o düşünce içinde olabilirsiniz, isterseniz okuyun, siz de inceleyin.- Cihaner: Evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit... Ne için bunlar?- Şanal: Anlatacağız.- Cihaner: Hukuk dışı bu, fiziken direneceğim. Bunu yapamazsınız, ne yaptığınızın farkında değilsiniz.- Şanal: Mahkeme kararını uyguluyoruz.- Cihaner: Eşkıya gibi davranıyorsunuz.- Şanal: Eşkıya gibi davranmıyoruz, şu anda oturuyoruz, bakın karşılıklı.- Cihaner: Eşkıya illa ki elindeki kılıçla, silahla olmaz. Eşkıyanın değişik şekilleri vardır.- Şanal: Farkındaysanız az önce ifade ettim, polemik yapmak doğru değil. Biz hukukun gereği neyse onu yapmak için buradayız. Kişisel bir şey söz konusu bile olamaz.- Cihaner: Kesinlikle öyle birşey var.- Şanal: Biz işimizi yapacağız, sizi de yanımızda götüreceğiz.- Cihaner: Götüremeyeceksiniz, direneceğim, zor kullanacaksınız.Cihaner’in makam odasında yapılan aramaya ve gözaltı işlemlerine nezaret eden Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Günbey, görevinden istifa ederek Ak Parti’den Erzurum milletvekili aday adayı oldu. İlhan Cihaner ise CHP’den milletvekili aday adayı olmuştuMurat Günbey (beyaz gömlekli) tutanak tutuyor. İlhan Cihaner ise sağda.