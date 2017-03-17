Cihaner'den "Bunlar bedavacı" diyen Başbakan'a: Devletin uçağıyla, ödeneğiyle kampanya yapıyor; utanmazlık!

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sırasında İsmailağa ve Gülen cemaatlerine açtığı soruşturmalar nedeniyle 'Ergenekon üyeliğinden' tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Milletin gözüne girmek için daha çok çalışacaklar. Ama bunların çalışma alışkanlıkları yok. Bunlar bedavacı" sözlerine cevap verdi. Cihaner, "Devletin uçağıyla, ödeneğiyle kampanya yapanlar, kendi olanaklarıyla 'hayır'ı anlatmaya çalışanlara bedavacı diyor. Utanmazlık işte budur" görüşünü dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 Mart'ta Muş’ta vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Bunlar çalışmayı sevmezler, bu sistemle beraber çalışmak zorunda kalacaklar. Milletin gözüne girmek için daha çok çalışacaklar. Ama bunların çalışma alışkanlıkları yok. Bunlar bedavacı" dedi.

Resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir tweet atan İlhan Cihaner, "Devletin uçağıyla, ödeneğiyle kampanya yapanlar, kendi olanaklarıyla 'hayır'ı anlatmaya çalışanlara bedavacı diyor. Utanmazlık işte budur" diye yazdı.