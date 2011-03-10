-CİHANER'DEN ADAY ADAYLIĞI AÇIKLAMASI ADANA (A.A) - 10.03.2011 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken Adana'ya atanan ve infaz savcılığı görevini yürütürken milletvekili aday adayı olmak üzere görevden ayrılma dilekçesi verdiğini açıklayan İlhan Cihaner, ''Aday adayı olmamın milletvekilliği dokunulmazlığıyla bir ilgisi yok'' dedi. Cihaner, adliye binası çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Milletvekili Seçimi Kanunu'' gereği Cumhuriyet savcılığı görevinden ayrılma başvurusu yaptığını yineledi. ''Hangi partiden ve hangi ilden milletvekili aday adayı olacağına'' dair bilgi vermeyen Cihaner, şunları söyledi: ''Memleketin gitgide daha çok karanlığa dönüştüğü koşullarla malum siyasi süreç birbiriyle kesişti. Öyle ki gazetecilerin gazetecilik yaptığı için, doktorların doktorluk yaptığı için, avukatların avukatlık yaptığı için suçlandığı, bir takım haksız, hukuksuz süreçlere mahkum edildikleri bir sürecin bir benzerini ben de yaşıyorum. Ve layıkıyla Cumhuriyet Savcılığı görevimi yapmanın objektif koşulları kalmadı. Böyle bir süreçte mal beyanında bulunmayan yoksulları cezaevine gönderen bir hukuk düzeninin parçası olarak bu ülkeye borcumu ödeyebileceğime ya da hukukçuluğumu ortaya koyabileceğime de inanmıyorum. Bunun koşulları da kalmadı. Onun için böyle bir karar verdim. Bundan sonrasını koşullar gösterecek. Aday adayı olmamın milletvekilliği dokunulmazlığıyla bir ilgisi yok. Üstelik bizim yaklaşık bir buçuk yıldır tek talep ettiğimiz yargılanmak. Israrla sistem bizi yargılamaktan kaçınıyor. Bizim yargılamadan kaçma gibi bir şeyimiz yok. Tam tersi, ısrarla yetkili ve görevli bir mahkeme önüne çıkarılmayı beklerken bizim için neredeyse özel mahkemeler, özel yargıtay ceza daireleri oluşturulmaya çalışılıyor. Adeta kan davası yürütülüyor. Onun için hiçbir şeyden korktuğumuz yok. Tam tersi biz yargılanmayı istiyoruz. Bize atfedilen, akıl ve mantık dışı, vicdan dışı suçlamalar da milletvekili dokunulmazlığı kapsamında suçlar değildir.''