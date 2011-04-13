Cihaner ve Özbek CHP'ye kırgın mı?

T24 - CHP’nin aday listeleri açıklandığında Kadir Özbek ile İlhan Cihaner’in isminin olmaması şaşkınlık yarattı. Eski HSYK Başkan Vekili Özbek, listeye girmemesinin dostlarını üzmüş olabileceğini, düşmanlarının ise çok sevindiğini tahmin ettiğini belirterek “Elbette bu sonucu beklemiyordum. Burukluk var ama kesinlikle küsmek yok. Türkiye’nin geleceğe bakışında adres olarak CHP’nin güçlenmesi konusunda herkesin destek vermesi gerekiyor' dedi



Özbek, sözlerine şöyle devam etti, 'listeye ilişkin eleştiriler konusunda değerlendirme yapma pozisyonunda değilim. Ancak iyi olacağını umuyorum, çünkü listede çok değerli insanlar var. Eminim Türkiye’nin geleceği açısından çok güzel işler yapacaklardır. Değerlendirmeler benim dışımda yapılıyor. Sonuçta o listeye girmek için kimsenin garantisi yoktu. Bu sebeple de bunu anlayışla karşılamam doğal olacaktır” dedi. Özbek, adaylık için emekli olduğunu, ancak hukukçu olarak Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sunmaya çalışacağını söyledi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Bilgiler çelişkili'



Eski Erzincan Başsavcısı ve Ergenekon davası sanığı İlhan Cihaner ise aday gösterilmemesi konusunda değerlendirme yapmak için erken olduğunu belirtti. Cihaner, CHP’nin listesini de henüz inceleyemediğini ifade ederek “Olay çok sıcak, henüz ne oldu ne bitti, net olarak ortaya çıkmış değil. Daha sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Ama öncelikle sürecin nasıl işlediğini bilmek istiyorum, çünkü gelen bilgiler çelişkili” dedi.



Aday olabilmek için istifa etmek durumunda kalan ve mesleğe geri dönüş yolu kapalı olan Cihaner, bundan sonra ne yapacağı sorusuna ise “Yaşamıma devam edeceğim. Daha eşitlikçi, daha demokratik bir Türkiye için çaba göstereceğim” dedi. Cihaner, avukatlık yapmak istediğini de belirterek “Muhtemelen öyle olacak, bu konuda bir girişimimiz olacak” diye konuştu.











