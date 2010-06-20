'Cihaner sürecinde, yargıç ve savcılar tehdit edildi'

T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in serbest bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, Cihaner'in yürüttüğü soruşturmanın kendisini sorşturan savcıya verilerek soruşturmadaki siyaset-cemaat ilişkisinin parasal boytunu ortadanda kaldırıldığını söyledi.





YARSAV Başkanı Tarhan, ''Anayasa değişikliğinin ülkemizde hiçbir temel sorunu çözemeyeceğini biliyoruz. Aksine büyük sorunlar yaratacağını düşünüyoruz'' dedi.





Emine Ülker Tarhan, Başkan Yardımcısı Fetih Sayın'la Eğitim-İş Burdur Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Burdur Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve CHP İl Örgütü'nce düzenlenen konferansa katıldı.





''Anayasa değişikliği'' konulu konferanstan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarhan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tahliyesinin son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.





Tarhan, ''Başsavcı İlhan Cihaner'in tutuklanması yok hükmünde bir tutuklamaydı, yetki gasbına dayalı bir tutuklamaydı. Böyle bir tutuklama zaten yoktu. Yüksek mahkeme yokluğunu tescil etmiştir. O sebeple tahliyeyi çok mutluluk verici buluyorum. Başsavcı İlhan Cihaner'in tahliyesini çok mutluluk verici buluyorum'' diye konuştu.





Tarhan, son günlerdeki ses kayıtlarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:





''O kadar çok ses kaydı var ki inanın artık başımız döndü. Ses kayıtlarıyla, röntgenlemeyle, gözetlemeyle ilgili YARSAV olarak tavrımız çok nettir. Bu hukuksuzluk, bu kural dışılık, bu kanunsuzluğun içeriğine girip asla meşrulaştırmayız. Yani içeriğini asla tartışmayız. Çünkü çerçevesi onun hukuksuzdur. Sadece bunu tartışırız. Bunu kınarız.''





YARSAV Başkanı Tarhan, konferanstaki konuşmasında da İlhan Cihaner'in tutuklanmadan önce yasa dışı cemaat yapılanmalarının siyasal ve ekonomik bağlantılarını soruşturduğunu ifade ederek, bu soruşturmayı kapatmadığı için evinin ve makamının basıldığını iddia etti.





Tarhan, şöyle devam etti:





''Soruşturma konusu olan dosya elinden alınarak kendisini soruşturan savcıya verildi. Böylece yapılan soruşturmadaki siyaset-cemaat ilişkisinin parasal boyutunun da üzeri kapatıldı. Dosya oradan oraya kaçırılarak yargısız infaz gerçekleştirildi. Bu olay iktidar destekleyicisi gazete, televizyon ve internet sitelerinde soruşturma yapması muhtemel savcılara örnek ve ibret olarak gösterildi. Örtülü biçimde yargıçlar ve savcılar, bu çevreleri rahatsız etmemeleri mesajı verilerek tehdit edildi.''





