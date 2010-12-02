Cihaner, 'Medresede geçen taciz iddiaları soruşturulmadı'

T24 - Cemaat ve Ergenekon soruşturmaların nedeniyle karşı karşıya gelen savcılar Cihaner ile Şanal yargı önünde hesaplaşmayı sürdürüyor.





Cihaner mahkemede İstanbul’da bir medresede çocukların çıplak fotoğraflarının çekilip aleyhlerinde kullanıldığına dair yazışmalar vardı. Bunlara bakılmamıştır” dedi. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Eski Erzincan Başsavcısı İhlan Cihaner’in Erzurum Savcısı Osman Şanal Şanal hakkında soruşturma açılması istemiyle yaptığı şikayet dilekçesinin cevap verilmeksizin reddine ilişkin Adalet Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açtığı davanın duruşması yapıldı. Ankara 1. İdare Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Cihaner, avukatı Turgut Kazan ile Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Şanal’ın avukatı Süleyman Sallı katıldı.





‘İddialara bakmadı’



Cihaner, duruşmada çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. İsmailağa cemaatine ilişkin soruşturmayı yürütürken Şanal’ın isimsiz ihbar mektubunu gerekçe göstererek dosyanın kendisine gönderilmesini sağladığını anlatan Cihaner, bu soruşturma dosyasındaki çocuk istismarı iddialarının araştırılmadığını iddia etti. Cihaner, “İstanbul’da bir medresede çocukların çıplak fotoğraflarının çekilip aleyhlerinde kullanıldığına dair yazışmalar vardı. Bunlara bakılmamıştır” dedi.



Cihaner’in avukatı Turgut Kazan da davayı 2009 yılı Aralık ayında açtıklarını anımsatarak, “Eğer yargı sistemimiz sağlıklı işleseydi, Türkiye’de ilk defa bir adliye basılmayacak, ilk defa bir Başsavcı gözaltına alınmayacaktı” dedi. Cihaner’in yürüttüğü soruşturmanın siyasal iktidara yakın çevreleri ilgilendirdiğini, bu nedenle iktidarın kapısının çalındığını ileri süren Kazan, bu yolla soruşturma durdurulamayınca “yeni bir oyun oynandığını” söyledi.





‘Cemaaten emir almaz’



Şanal’ın avukatı Süleyman Sallı da Cihaner’in söz konusu soruşturmayı tüm özel yetkili savcılardan ve Bakanlıktan gizlediğini, soruşturmanın hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Hiçbir kamu görevlisinin “cemaatten emir alarak görev yapmayacağını” belirten Sanlı, soruşturmanın Ceza Muhakemesi Kanunu 250. madde kapsamında özel yetkili savcılığın görev alanında olduğunu, Şanal’ın hukuka uygun hareket ettiğini savundu. Şanal hakkında şu ana kadar açılmış herhangi bir dava bulunmadığını ancak Cihaner’in Yargıtayda yargılandığını belirten Sanlı, “Bakanlık müvekkilim hakkında soruşturma izni vermiyorsa takdir hakkını kullanmıştır” dedi.





Adliye hatırası



Erzincan’da Başsavcı’yken HSYK tarafından Adana’ya düz savcı olarak atanan İlhan Cihaner’e adliyede basın büyük ilgi gösterdi. Ankara Adliyesi’ne avukatı Turgut Kazan ile gelen İlhan Cihaner, fotomuhabirlere böyle poz verdi.





