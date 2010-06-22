'Cihaner ile Çiçek dosyalarının birleştirilmesine gerek yok'

T24 - Yargıtay, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner dosyası ile Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek dosyasının birleştirilmesinin gerek olmadığına karar verdi.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de arasında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası Yargıtay ile İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni kaşı karşıya getirdi.



Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, herhangi bir inceleme yapılmadan dava dosyasının kendisine gönderilmesini isterken daha önce Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı birleştirme kararı verdiği İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki üye hâkimi ise yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına dair görüş bildirmek için dosyayı incelemeye aldı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkesi Başkanı Köksal Şengün ise inceleme yapılamadan dosyanın Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesi yönünde karşı oy kullandı.



Ancak mahkemenin üye hâkimleri Sedat Sami Haşıloğlu ile Hasan Hüseyin Özese dava dosyasının 28 Haziran'da kendi mahkemelerinde görülmeye başlanacak olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası ile görülmesi yönünde karar verirlerse dosya uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. Üye hâkimlerin dosyaya ilişkin kararını hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.





Yargıtay Albay Çiçek yönünden birleştirmeye gerek duymadı





Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de arasında bulunduğu 14 sanık hakkındaki yargılamayı yapan Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Mayıs 2010'da dava dosyasını İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemsi'ne açılan ve aralarında Albay Dursun Çiçek ile İSTEK Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Bedrettin Dalan'ın da yer aldığı 7 sanıklı dava dosyasıyla birleştirdi.



Başsavcı İlhan Cihaner'in de sanık olduğu dava dosyasının İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmesi beklenirken Başsavcı Cihaner'in görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik yapmak iddiasıyla yargılandığı Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi 18 Haziran 2010'da Cihaner'in de yargılandığı Erzurum dosyasını kopyası üzerinden kendi dava dosyası ile birleştirdi. Birleştirme kararı ile birlikte İlhan Cihaner'in de arasında bulunduğu 10 kişiyi aynı gün tahliye eden Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Erzurum dosyasının aslını hiçbir inceleme yapılmadan mahkemeden istedi. Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi ayrıca İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan Albay Dursun Çiçek'in de arasında bulunduğu 7 sanıklı dava dosyasının kendi dava dosyaları ile birleştirmesine gerek olmadığı yönünde karar verdi. Yargıtay'ın bu kararının ardından 18 Haziran 2010'da ise Erzurumda'ki İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının aslı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimlerinin incelemelerinin ardından Cihaner dosyasını akıbeti belli olacak.





