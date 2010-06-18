Cihaner: Herkes korkuyorsa bu faşizmdir!..

T24 – Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararından sonra tahliye edilen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, ilk açıklamasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “yargının güvenilirliğini yitirdiği” iddiasını eleştirdi. Cihaner, “Herkes dinlenmekten korkuyorsa, bugün yaptığınız sıradan bir hareketin yarın karşınıza bir terör suçu olarak çıkma ihtimali varsa bu faşizmdir” dedi.

İlhan Cihaner'in ilk açıklaması

Erzincan Başsavcısı, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararının ardından saat 17:20 sıralarında Sincan F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Gazetecilerin yoğun ilgisi karşısında kısa bir açıklama yapan Cihaner, “yargının ideolojik bir saldırı altında olduğunu, mutasyona uğramış DGM'lerle karşı karşı bulunulduğunu” söyledi, adını anmadan Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.





Cihaner şunları söyledi:





“Arkadaşlar sizler de yakından takip ettiniz. Benimle birlikte suçlananların yaklaşık 7 aydır, benim de 4 aydır, yer yer çok ağır hukuk ihlalleri sonucunda özgürlüğümüz kısıtlandı. Kendimi hiçbir zaman tutuklu olarak görmedim. Bugüne kadar gerek İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve gerek Anayasa'nın öngördüğü yetkili ve görevli mahkemenin önüne çıkmamıştım. Bugün çıktım ve onlar da gereğini yaptı. Yanlışları tespit ederek tahliyeye karar verdiler. Bu devam eden bir süreç.”





Erdoğan'ın 'yargı güvenilmez' sözlerine tepki





“Bu süreçten en çok zararı biz gördüğümüz halde, buradan yurttaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Yargıya olan güvenin kesinlikle sarsılmaması gerekir. Çünkü ülkemiz, özellikle yargı ideolojik bir saldırı altında. Özellikle 'yargının güvenilmez olduğu' gibi birtakım tezler öne sürülüyor. Oysa yargı bir ülkenin harcıdır. Eğer yargıya olan güven ortadan kalkarsa yurttaşların başvuracağı tek yol sokaktır.”





'Mutasyona uğramış DGM'lerle karşı karşıyayız'





“Mutasyona uğramış DGM'lerle (Devet Güvenlik Mahkemesi) karşı karşıyayız. Savunma hakkı kısıtlanıyor. İnsanlar birbirleriyle konuşurken 'acaba dinleniyor muyuz' kaygısını taşımaya başlamışlarsa, gündelik hayat çekilmez hale gelmişse, bugün yaptığınız sıradan bir hareket yarın önünüze bir suçmuş gibi, özllikle terör suçu gibi çıkma ihtimali varsa bu faşizmdir.”





'Görevime başlayacağım, Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapar'





“Yargısal süreçlere herkesin saygıyla yaklaşması gerektiğine inanıyorum” diyen Cihaner, görevine en kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Cihaner, “Ne yapacaksınız” sorusuna, “Cumhuriyet savcısı soruşturma yapar” yanıtını verdi.





Cihaner, kendisini karşılamaya gelenlerin alkışları arasında Sincan F Tipi Cezaevi kampusunu terk etti.







