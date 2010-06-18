Cihaner: Herkes korkuyorsa bu faşizmdir!..

T24
– Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararından sonra tahliye edilen
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, ilk açıklamasında
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “yargının güvenilirliğini
yitirdiği” iddiasını eleştirdi. Cihaner, “Herkes dinlenmekten
korkuyorsa, bugün yaptığınız sıradan bir hareketin yarın
karşınıza bir terör suçu olarak çıkma ihtimali varsa bu
faşizmdir” dedi.
İlhan Cihaner'in ilk açıklaması
Erzincan
Başsavcısı, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararının ardından
saat 17:20 sıralarında Sincan F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.
Gazetecilerin yoğun ilgisi karşısında kısa bir açıklama yapan
Cihaner, “yargının ideolojik bir saldırı altında olduğunu,
mutasyona uğramış DGM'lerle karşı karşı bulunulduğunu”
söyledi, adını anmadan Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
Cihaner
şunları söyledi:
“Arkadaşlar
sizler de yakından takip ettiniz. Benimle birlikte suçlananların
yaklaşık 7 aydır, benim de 4 aydır, yer yer çok ağır hukuk
ihlalleri sonucunda özgürlüğümüz kısıtlandı. Kendimi hiçbir
zaman tutuklu olarak görmedim. Bugüne kadar gerek İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin ve gerek Anayasa'nın öngördüğü yetkili ve
görevli mahkemenin önüne çıkmamıştım. Bugün çıktım ve
onlar da gereğini yaptı. Yanlışları tespit ederek tahliyeye
karar verdiler. Bu devam eden bir süreç.”
Erdoğan'ın
'yargı güvenilmez' sözlerine tepki
“Bu
süreçten en çok zararı biz gördüğümüz halde, buradan
yurttaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Yargıya olan güvenin
kesinlikle sarsılmaması gerekir. Çünkü ülkemiz, özellikle
yargı ideolojik bir saldırı altında. Özellikle 'yargının
güvenilmez olduğu' gibi birtakım tezler öne sürülüyor. Oysa
yargı bir ülkenin harcıdır. Eğer yargıya olan güven ortadan
kalkarsa yurttaşların başvuracağı tek yol sokaktır.”
'Mutasyona
uğramış DGM'lerle karşı karşıyayız'
“Mutasyona
uğramış DGM'lerle (Devet Güvenlik Mahkemesi) karşı karşıyayız.
Savunma hakkı kısıtlanıyor. İnsanlar birbirleriyle konuşurken
'acaba dinleniyor muyuz' kaygısını taşımaya başlamışlarsa,
gündelik hayat çekilmez hale gelmişse, bugün yaptığınız
sıradan bir hareket yarın önünüze bir suçmuş gibi, özllikle
terör suçu gibi çıkma ihtimali varsa bu faşizmdir.”
'Görevime
başlayacağım, Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapar'
“Yargısal
süreçlere herkesin saygıyla yaklaşması gerektiğine inanıyorum”
diyen Cihaner, görevine en kısa süre içinde başlayacağını
söyledi. Cihaner, “Ne yapacaksınız” sorusuna, “Cumhuriyet
savcısı soruşturma yapar” yanıtını verdi.
Cihaner,
kendisini karşılamaya gelenlerin alkışları arasında Sincan F
Tipi Cezaevi kampusunu terk etti.