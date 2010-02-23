Cihaner dosyası Erzurum'a iade edildi

T24 -

Bir tahliye talebi daha

"Yasal yol izlenmedi"

"Cumhurbaşkanı'nın tutuklanması gibi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yetkisizlik' kararıyla ilgili gönderilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CMK 250. madde ile yetkili biriminde görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları tarafından incelenmiş ve suç yeri itibarıyla yargı alanımız dışında kaldığı gerekçesiyle, 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya, kurye ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiştir" dedi.İlhan Cihaner hakkındaki soruşturma dosyası İstanbul'a gönderilmiş ve dosya, iki başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet savcısı tarafından incelemeye alınmıştı.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından özel yetkisi kaldırılan savcı Osman Şanal'ın dosyayı hızla İstanbul'a göndermesi ise tartışma yaratmıştı.Cihaner'in avukatı Turgut Kazan da, müvekkilinin "ivedilikle salıverilmesi" talebiyle Beşiktaş'taki Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.Avukat Turgut Kazan, müvekkilinin "tıpkı özel yetkili mahkeme naip hakiminin Cumhurbaşkanı'nı veya Başbakan'ı tutuklaması gibi" tutuklandığını belirterek derhal salıverilmesini ve bugüne kadar yapılan işlemlerin yok sayılmasını istedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 sayfalık bir dilekçe sunan Avukat Turgut Kazan, Başsavcı İlhan Cihaner’in 2002 yılında birinci sınıfa ayrıldığını ve dolayısıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde yargılanabileceğini hatırlattı.Dilekçede, "Özel yetkili Cumhuriyet savcılarının nezdinde bulundukları özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin bakamayacağı davaların soruşturmasını yapamayacaklarının kabul edilmesi gerekir" denilerek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27 Mayıs 2009 tarihli ve Çetin Şen imzalı yazısının bu gerçeği değiştiremeyeceğini vurguladı.Başsavcı Cihaner’in soruşturmasında bu yasal yolun izlenmediğinin öne sürüldüğü dilekçede, soruşturmanın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na aykırı başlatıldığı kaydedildi.Yasaya aykırı olarak arama, gözaltı kararı verildiği ve yine yasaya aykırı olarak sorgu yapıldığı belirtilen dilekçede, yasanın 85. maddesine aykırı olarak görevli mahkemece değil, görevsiz ve yetkisiz bir naip hakimce tutuklama kararı verildiği anlatıldı.Dilekçede, tutuklamaya yapılan itirazın da yasanın 92. maddesinde gösterilen görevli mahkemece değil, görevsiz ve yetkisiz mahkemenin başkanı olan bir hakim tarafından reddedildiği ifade edilen dilekçede Avukat Kazan, "Dolayısıyla, tutuklama dahil, Erzurum Özel Yetkili Savcılığı ile naip hakimliğince alınan kararla yapılan işlemlerin yasal dayanağı yoktur. Tıpkı cumhurbaşkanı, başbakanın ‘tutuklamaları’ gibidir. Hepsi yok hükmündedir. Nitekim HSYK’nın yetkiye ilişkin kararı da söylediklerimizi doğruluyor. Bu nedenle, çuvallar dolusu yazılı belgenin tasnifi, incelenmesi ile yetki ve görev gibi sorunların düşünülüp değerlendirilmesi beklenmeden işlemlerin hepsi ve özellikle bir başsavcının fiilen tutulmuş olması, tümüyle yok sayılması gerekeceği gibi, öncelik ve ivedilikle müvekkilimin salıverilmesinin sağlanmasını diliyorum" dedi.