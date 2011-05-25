Cihaner: Başbakan'a şantaj yapıldı mı?

T24 - CHP Denizli milletvekili adayı İlhan Cihaner, Başbakan Erdoğan ile ilgili, "Başbakan'ın dış politikada önüne konulan bir kasetten geri adım atmadığını nereden bileyim" dedi.



Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Denizli milletvekili adayı İlhan Cihaner, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Şamil Tayyar tarafından Denizli'de düzenlenen bir etkinlikte dile getirilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlettiği yönündeki iddialara düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.



Bu konunun daha önce de konuşulduğunu, gündeme gelen iddiaların tamamının adalet müfettişlerince incelendiğini ifade eden Cihaner, ''Bunun tekrar tekrar gündeme getirilmesi, ancak seçimdeki bir paniğin göstergesi olabilir'' diye konuştu.



Cihaner, ''İstanbul'da görülen davada bir gizli tanık ile Denizli'de bulunan bir milletvekili adayı gazetecinin aynı saatte, aynı şeyi söylemelerinin de çok ilginç'' olduğunu ifade etti.



Yasa dışı telefon dinlemelerinin Türkiye'de büyük bir tehdit unsuru oluşturduğunu, bu sorunun çözülmesi gerektiğini de ifade eden Cihaner, şöyle devam etti:



''Birtakım konuşma kayıtlarının sırada bekletildiği söyleniyor. Benim de konuşma kayıtlarımın

bekletildiği söyleniyor. Herkesin bunun üzerine gitmesi gerekir. Çünkü, bu tehdidin ve şantajın kimleri baskısı altına aldığını bilemeyiz. Başbakan'ın da böyle bir tehdit ve şantaja maruz kalmadığını ben nereden bileceğim. Başbakan'ın dış politikalarda keskin zikzakları oldu. Ben nereden bileceğim ki Başbakan, önüne konulan bir kasetten dolayı geri adım atmak zorunda kaldı ya da kalmadı.''





'BENİM NE YAPTIĞIM BİLİNİYOR'



İsminin sürekli olarak hiç ilgisinin olmadığı davalarla ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunan Cihaner, şunları söyledi:



''Kafes Eylem Planı'nda da isminin olduğunu iddia edenler bulunuyor. Kafes Eylem Planı iddianamesini açıp baktım, ismim yoktu. Hiç ilgim olmayan davalarla ilişkilendiriliyorum. Başbakanı dinlemek gibi, artık hezeyanı, iftira kavramını bile aşan birtakım suçlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yaklaşık 2 yıl boyunca hukuk dışı bir şekilde dinlendim, takip edildim, halen de takip ediliyorum. Bu kayıtlar siyasi iktidarın elinde, benim ne yaptığımı birebir biliyor bu arkadaşlar.



Eğer benim Başbakan'ı dinlemem söz konusu olsaydı, herhalde şimdiye kadar bununla ilgili yasal gereği yaparlardı. Ben diyorum ki MİT ellerinde, jandarma emirlerinde, emniyet emirlerinde, buyursunlar açsınlar davalarını, yargı önünde hesaplaşalım. Ben hukukçuyum, bugüne kadar hukuk dışı bir şey yapmadım, öyle bir şey de yapmam. Kimlerin kaydettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.''



Cihaner, bu iddialarla ilgili dava açıp açmayacağı yönündeki bir soru üzerine de ''Siyasi sürece, ne kadar ağır saldırı olursa olsun davalarla müdahale etmeyi düşünen biri değilim'' dedi.





