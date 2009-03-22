Cihandabir Biricik Birtane'nin davası

'Cihandabir Biricik Birtane Birleşik Meltem' isimli üniversiteli, adını komik bulan bankacı tarafından kimlik bilgileri internete verilince dava açtı.



Adı: Cihandabir Biricik Birtane... Soyadı: Birleşik Meltem. İzmir'de yaşıyor, üniversite öğrencisi... 24 yaşında... İlk bakışta sıradışı görünse de o adıyla barışık yaşıyordu. Ta ki geçen ay yaptığı kredi başvurusuna kadar.



Sabah gazetesinin haberine göre bir bankaya kredi başvurusunda bulunan Meltem, gerekli belgelerle birlikte kimlik fotokopisini de verdi. İddiaya göre evrakları inceleyen banka çalışanı, "tuhaf" bulduğu isim bilgilerini arkadaşlarıyla paylaştı. Önce sadece bankacılar arasında dolaşan bilgiler sadece 2 günde de internet âlemine yayıldı.



Bir sabah genç kadına gelen gelen facebook mesajında, kimlik bilgilerinin internette "eğlence konusu" olduğu söyleniyordu. Birleşik Meltem, kısa bir araştırma yapınca pek çok paylaşım sitesi ve mail zincirinde benzer alaylı yorumlar yapıldığını gördü. Kendisine gelen maildeki fotoğrafı inceleyen Meltem, bilgilerin bankadan yayıldığını öğrenince de soluğu savcılıkta aldı.



Psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle banka çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan kadın şöyle konuşuyor:

"Ellerinde, dışarıya sızmaması gereken bilgiler var. Ama bu bilgiler onların aracılığıyla dağıtılmış. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak 'kişilik haklarına tecavüz' davası açılmasını istedim.''



Meltem, ileride mezun olunca bankacı olmak istiyormuş. Ancak olay üzerine fikirleri değişmiş. Bu ilginç ismi, para koleksiyoncusu olan babasının verdiğini anlatan genç kadın, "Evlendikten sonra, babamın isteği üzerine soyadımı da değiştirmedim. Meltem ise eşimin soyadı" diye konuşuyor.

