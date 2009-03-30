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Kültür-Sanat

Cihan Ünal'ın acı günü

Cihan Ünal'ın ablası Hepşen Akar vefat etti

30 Mart 2009 03:00

Tiyatrocu Hepşen Akar bugün Ankara'da vefat etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ''sanatçı kimliğiyle Türk tiyatrosunun kuruluş amaç ve ilkelerini birleştiren, bu kimlikle 50'ye yakın oyunda görev alan ve öncü sanatçı görevini başarıyla yerine getiren'' Hepşen Akar, bugün vefat etti.

Ankara'da 1934 yılında doğan, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1956-57 döneminde mezun olan Akar, aynı yıl devlet tiyatroları ailesine katıldı. Hürrem Sultan, Damdaki Kemancı, Suç ve Ceza, Büyük Jüstinyen gibi oyunlarda sahne alan sanatçı, 1999 yılı Haziran ayında emekli oldu.

Hepşen Akar için yarın Büyük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Sanatçı Akar, Karşıyaka Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Hepşen Akar oyuncu Cihan Ünal'ın da ablasıydı.

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