Cihan Ünal ödülü reddetti

‘Politika kokan bir ödül’

En Başarılı Özel Tiyatro ikincilik ödülünü alan tiyatrosu adına ödülü reddettiğini açıklayan Müjdat Gezen’in ardından Komedi Dalı’nda En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü’ne Tiyatro İstanbul’da oynadığı “Altı Haftada Altı Dans Dersi” adlı oyunla layık görülen Cihan Ünal da ödülü reddetti.Tiyatro İstanbul’un yaptığı açıklamada tiyatronun genel sanat yönetmeni Gencay Gürün başta olmak üzere kurumun hiçbir çalışanının törene katılmadığının da altı çizildi.Tiyatro ayrıca aynı oyunla Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’ne aday olan Nevra Serezli’nin törene davet edilmediğini kaydetti.En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Tilbe Saran da “Şu anda yurtdışındayım, ödül törenine de katılamadım. Her halükârda Muhsin Ertuğrul ile adımın yan yana gelmesinden onur duyarım. Ancak bu ödüllerin seçim malzemesi haline getirilmesi çok yanlış. Adımın böyle bir şeye alet edilmesinden rahatsızım. Ödülü henüz görmedim bile, şimdiye kadar iade etmediysem de yurtdışında olduğumdan” dedi.Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi da konuyla ilgili olarak, “Eleştirimiz, ödül mekanizması yanlış işletildiği içindir. Bir de, buram buram politika kokan böyle bir ödüllendirmeye Muhsin Ertuğrul adının karıştırılmasına üzülüyoruz.Muhsin Ertuğrul adı ucuz değildir. Tiyatrocular Muhsin Ertuğrul adını ele güne kaptırmaz” denildi.