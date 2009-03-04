T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cihan Ünal ödülü reddetti

Şişli Belediyesi’nin Muhsin Ertuğrul adına verdiği tiyatro ödüllerinde, bazı seçici kurul üyelerinin ödül alması üzerine yaşanan tartışmalar sürüyor

04 Mart 2009 02:00

Şişli Belediyesi’nin Muhsin Ertuğrul adına verdiği tiyatro ödüllerinde, bazı seçici kurul üyelerinin ödül alması üzerine yaşanan tartışmalar sürüyor. 

Müjdat Gezen, şaibeli ödülü iade etti

En Başarılı Özel Tiyatro ikincilik ödülünü alan tiyatrosu adına ödülü reddettiğini açıklayan Müjdat Gezen’in ardından Komedi Dalı’nda En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü’ne Tiyatro İstanbul’da oynadığı “Altı Haftada Altı Dans Dersi” adlı oyunla layık görülen Cihan Ünal da ödülü reddetti.

Tiyatro İstanbul’un yaptığı açıklamada tiyatronun genel sanat yönetmeni Gencay Gürün başta olmak üzere kurumun hiçbir çalışanının törene katılmadığının da altı çizildi.
Tiyatro ayrıca aynı oyunla Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’ne aday olan Nevra Serezli’nin törene davet edilmediğini kaydetti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Tilbe Saran da “Şu anda yurtdışındayım, ödül törenine de katılamadım. Her halükârda Muhsin Ertuğrul ile adımın yan yana gelmesinden onur duyarım. Ancak bu ödüllerin seçim malzemesi haline getirilmesi çok yanlış. Adımın böyle bir şeye alet edilmesinden rahatsızım. Ödülü henüz görmedim bile, şimdiye kadar iade etmediysem de yurtdışında olduğumdan” dedi.

‘Politika kokan bir ödül’

Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi da konuyla ilgili olarak, “Eleştirimiz, ödül mekanizması yanlış işletildiği içindir. Bir de, buram buram politika kokan böyle bir ödüllendirmeye Muhsin Ertuğrul adının karıştırılmasına üzülüyoruz.
Muhsin Ertuğrul adı ucuz değildir. Tiyatrocular Muhsin Ertuğrul adını ele güne kaptırmaz” denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24