Cihan Ünal bile ilk kez görecek

T24 - Cihan Ünal’ın dargın olduğu kızı Irmak Ünal’ın Kayla isimli kızıyla ilk fotoğrafı.







Tiyatrocu Cihan Ünal’ın 4 yıldır dargın olduğu kızı Irmak Ünal’ın Kayla isimli kızıyla fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

17 Eylül’de işadamı Emre Karabacak ile evlenen Irmak, balayı dönüşü hamile olduğunu öğrenmişti.

7 Mayıs’ta Miami’de bir kız bebek dünyaya getiren Irmak Ünal, kızına kötülükten uzak, saf anlamına gelen Kayla adını vermişti.

Vatan'ın haberine göre, Baba Cihan Ünal’ın ise kızı Irmak’ı doğum sonrası tebrik etmediği, Kayla bebeği de hiç görmediği öğrenildi.

Ünal kızı Irmak’a özel hayatındaki davranışları nedeniyle 4 yıl önce kızmış onunla bütün iletişimini koparmıştı. Kızının düğününe bile gitmeyen Ünal son röportajında da “Bu konuya girmeyelim” demişti.