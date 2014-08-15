Cihan Ünal 68'inden sonra şarkıcı oldu

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, tiyatrocu Cihan Ünal’ın şarkıcılığa merak saldığını ve oyuncu Atılgan Gümüş, NTV'nin hava durumu sunucusu Gökhan Abur ve müzisyen Önder Bali'nin kurduğu “Kargalar Kafeste” orkestrasında şarkı söyleyeceğini yazdı.

Bülent Cankurt’un Sabah gazetesinin bugünkü (15 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “O artık şarkıcı” başlıklı yazısı şöyle:

‘O artık şarkıcı’

Bünyesinde birçok popüler yeme-içme ve eğlence mekanı bulunan Eksen Grup'un patronu Erol Kaynar, önceki gün meslekte 40'ıncı yılını kutlamış. Zekeriyaköy'deki villasında yaptığı mini kutlamaya, Kaynar'ın sadece çok yakın dostları katılmış. Davetliler arasında, duayen tiyatrocu Cihan Ünal ve Kargalar Kafeste adlı orkestradan arkadaşları da varmış. Gecenin ilerleyen saatlerinde enstrümanlar çıkmış, Ünal mikrofonu eline almış ve başlamış söylemeye... Bir saati aşkın her telden şarkılar söyleyen 'şarkıcı' Cihan Ünal, herkesi kendine hayran bırakmış.

Kargalar kafeste çalacak, o söyleyecek

Bu arada Cihan Ünal'ın; işadamı Suat Kamçılı'nın girişimiyle oyuncu Atılgan Gümüş, NTV'nin hava durumu sunucusu Gökhan Abur ve müzisyen Önder Bali'nin kurduğu Kargalar Kafeste orkestrasıyla uzun süredir flörtte olduğunu öğrendim. Ünal, şarkıcılığa merak sarmış ve Kargalar Kafeste ile çalışmaya başlamış. Hatta birlikte birkaç sahne denemesi bile yapmışlar. Ünal şarkıcılık işinde piştiğini düşünmüş olmalı ki, Ekim ayından itibaren bir eğlence mekanında sahneye çıkmaya başlayacakmış. 68 yaşından sonra şarkıcılığa soyunan Ünal, eminim en az tiyatro sahnesindeki kadar başarılı olacaktır.

Meslekte 40'ıncı yılını kutlayan Erol Kaynar'ı, Hıncal Uluç, Ertekin Dinçay ve Sabi Totah gibi yakın arkadaşları yalnız bırakmamış.