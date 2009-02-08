Cihan Kamer: Çocuklara yardımcı oldum

Hürriyet gazetesinden Enis Berberoğlu'nun sorularını yanıtlayan Cihan Kamer, "Tosun’u sadece Başbakan değil, Bilal ve Sema da tanımaz" dedi



Ailenizin yarısına sahip olduğu Atagold’un ortakları arasına Başbakan’ın oğlu ve gelininin katıldığı dönemde, şirkete destek olunsun diye pırlantada KDV’nin kaldırıldığı söyleniyor, ne diyorsunuz?

Birincisi, KDV’nin kaldırıldığı tarihte yani 2004 yılında ben pırlanta ticareti yapmıyordum. İkincisi, kaldırılan KDV’nin yerine hemen çok daha ağır oranda ÖTV geldi. Ben de 2005 yılında yani ÖTV yürürlükte iken pırlanta işine girdim. Hâlâ pırlantada ÖTV’yi düşürmeye çalışıyorum, beceremiyorum. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?



Nedir?

Bizim Erdoğanlarla ortak olduğumuz mağaza, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gümrüksüz sahada, yani free-shop statüsünde… KDV’den, ÖTV’den bize ne? Biz KDV, ÖTV ödemiyoruz ki, böyle bir ayrıcalık sağlanmış olsun. Ve karşılığında Erdoğan Ailesi şirkete ortak edilsin.



Peki, Kemal Kılıçdaroğlu, Bilal Erdoğan ile Sema Erdoğan’ın şirketteki ortaklığı neden saklanıyor diye soruyor…

Söyler misiniz neyi gizliyorum ki ben… Ortaklıktan hemen sonra Genel Kurul hazirun cetveli ticaret siciline gönderildi. Başka türlüsü zaten mümkün mü?



Neden Erdoğan soyadı ile ortaklık…

Bakın bu şirketin vergi öncesi kârı 40 bin TL… Yani adam başına yılda topu topu 10 bin TL kazandırıyor ortaklarına… Ben diğer free-shop mağazalarında zarar ediyorum inanın. Son cümlem şu olsun: Başbakan ile dostsak, çocuklarına doğru ve düzgün ticaret yaşamına katılmaları için yardımcı olmamızda ne sakınca var ki?



Ayrıcalık sağlanmadığı sürece herhalde…

Tabii ki… Ama şirketimize diğer free-shoplardan farklı bir ayrıcalık zaten tanınmadı. Devletle iş yapmıyoruz



Mali Müşaviriniz Ekrem Tosun, Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan’ı temsilen oy kullanıyor, Başbakan nasıl tanımaz?

Sadece Başbakan değil, Bilal ve Sema Erdoğan’da tanımaz Ekrem Tosun’u… O şirkette muhatapları benim. Genel Kurul’dan önce kendilerine bir yazı yolluyorum, üzerinde Ekrem Tosun’un ismi yazıyor. Onlar da imzalayıp Genel Kurul için yetki veriyorlar.



Tosun’a yetki sadece bu kadarla mı sınırlı?

Evet, sadece bu kadar… Ama Ekrem Tosun’u gizli kasa filan sanıyorlarsa çok yanılırlar. Benim şirketlerimde denetim amaçlı küçük hisseleri vardır, o kadar.



Sizin Erdoğan ailesiyle başka bir ortaklığınız var mı?

Hayır yok!



