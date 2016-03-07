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Cihan Haber Ajansı'na kayyum atandı

Atanan kayyumların, Feza Gazetecilik A.Ş'ye atanan kayyumlarla aynı olduğu bildirildi

07 Mart 2016 23:10

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş'ye kayyum atanmasına hükmetti.

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş'ye de kayyum atanması talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş'ye 3 kayyumun atanmasına karar verdi.

Hakimlik, atanan kayyumların, Feza Gazetecilik A.Ş'ye atanan kayyumlarla aynı olduğuna, bu nedenle yeni bir ücret takdirine yer olmadığına da hükmetti.

Öte yandan, Cihan Haber Ajansı Zaman Gazetesi'ne yapılan kayyum atamasından sonra abonelerine haber göndermeyi durdurmuştu. Ajans, iki günün ardından bugün saat 16.00 itibariyle haber göndermeye başlamıştı.

CHA, kayyum atanmasını haberini sitesinde duyurdu. Sitede yayımlanan metin şöyle:

Zaman gazetesinin ardından, Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren CihanHaber Ajansı'na da kayyım atanmasına karar verildi. Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, Zaman'a atanan kayyımların Cihan için de görevlendirilmesini kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu'nun talebi üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cihan Haber Ajansı'na da kayyım atanmasına karar verdi. Aynı başsavcıvekilinin talebi üzerine, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin cuma günü Zaman'a atadığı kayyımlar Sezai Şengönül, Av. Tahsin Kaplan ve Av. Metin İlhan, Cihan Haber Ajansı'na da atanmış oldu.

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