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Spor

Cihan Bulut, Antalyaspor başkanlığına aday

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, 10 Ocak'ta yapılacak Seçimli Genel Kurul Öncesi Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

06 Ocak 2018 03:38

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor\'da, 10 Ocak\'ta yapılacak Seçimli Genel Kurul Öncesi Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Atilla Konuk Tesisleri\'nde yapılan toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, onursal başkan sıfatıyla katıldı. Türel toplantıda yaptığı konuşmada, Antalyaspor\'da başkanlık görevi için bazı kişilerle görüşmeler yaptığını ve bunlar arasında iknaya en yakın kişinin Cihan Bulut olduğunu belirtti. Daha sonra konuşma yapan Bulut ise, \"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor\'da başkanlık için benimle görüştü. Antalyaspor\'da daha önce kısa dönem başkanlık yapmıştım. Sorumluluğumuz kulüp için görev almamızı gerektiriyorsa bundan kaçmam\" dedi. 
Konuşmanın ardından Divan Kurulu Üyeleri Bulut\'u tebrik etti. Toplantının ardından Türel ve Bulut tesislerde kamp yapan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüştü.

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