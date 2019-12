Çiğköfte için 44 marka başvurusu yapıldı

Türk damak tadının vazgeçilmez lezzeti çiğ köfte, ''et tadında etsiz çiğ köfte'' sloganıyla faaliyet gösteren dükkân sayısındaki artışa bakılırsa kendi ekonomisini yaratmış görünüyor. Yılların vazgeçilmez lezzeti çiğ köfte, bugünlerde etsiz olarak müşterilere sunuluyor.



Türkiye genelinde çiğ köftede halen 18 tescilli marka bulunuyor ama marka tescili için Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan başvurular da her geçen gün artıyor.



Çiğ köftenin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının TPE'ye yaptığı başvuru üzerindeki çalışmalar da sürdürülüyor.



TPE yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ''Çiğ Köfte'' sektöründe marka tescil belgesine sahip 18 işletme var. Bu ürün için son 1 yılda 44 işletme de TPE'ye başvurarak markalarını tescilletmek istedi.



Etsiz çiğ köfte



1,5 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ''Etsiz Çiğ Köfte'' buluşunu yapan ve TPE'den ürününe patent tescil belgesi alan Ezgi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Selmin Selime Kaya, artı 4 derecede 2 ay raf ömrü olan etsiz çiğ köfte buluşuyla çiğ köfte ekonomisinin ''Etsiz Çiğ Köfte'' olarak makas değiştirmesini sağladı.



Kaya, etsiz çiğ köftenin patent tescil metninde ''içinde et olmayan, ancak çeşitli baharatlar, bulgur, patates püresi ve sodyum polifosfat gibi maddelerle kıvam, tat ve renk olarak etli çiğ köfteyi aratmayacak lezzete sahip, et tadında etsiz çiğ köfte'' şeklinde tanımlandığını söyledi.

Buluşuna TPE'nin web sitesinden ulaşabildiğini, etsiz çiğ köftenin standardının söz konusu metinde yer aldığını anlatan Kaya, ''Etsiz Çiğ Köfte'nin sektör haline geldi. Birçok kimse işletmeler kurarak sektöre girdi. Ürünün TPE standartına göre yapılması lazım. Maalesef standarda uyan uymayan her önüne gelen sektöre giriyor'' dedi.



Dünya liderlerine çiğ köfte



Türkiye genelindeki 156 şubesiyle sektörün en önemli firmalardan olan ''Meşhur Adıyaman Çiğ Köftecisi'' Ömer Usta da 1992 yılında İstanbul'da seyyar olarak başladığı çiğ köfte işini Gültepe'de açtığı küçük dükkânla sürdürmüş.



2005 Şubat ayında açtığı üretim merkeziyle Türkiye genelinde bayilikler vermeye başladıklarını anlatan Ömer Usta, günde 450 kişilik porsiyona tekabül eden 180 kilogram etsiz çiğ köfte ürettiklerini bildirdi.



Potansiyel olarak 250 şubeye ulaşabileceklerini, ancak büyümeyi daha yavaş gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini anlatan Ömer Usta, Türkiye dışında Fransa, Azerbaycan ve Almanya'da da şube açmak için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.



ABD'ye sipariş usulü birçok defa çiğ köfte gönderdiklerini söyleyen Ömer Usta, ''Amacım yeni seçilen ABD Başkanı Barack Obama ve tüm dünya liderlerine çiğ köfteyi tattırmak'' dedi.