-CİĞER, KIRMIZI ETİ SOLLADI KONYA (A.A) - 08.03.2011 - Sakatat fiyatlarındaki artışlarla kilosu 20 liraya kadar çıkan dana karaciğeri, kilosu 16-19 lira aralığında satılan dana kuşbaşı eti solladı. Türkiye'de besiciliğin merkezlerinden Konya'daki mezbahalarda hayvan kesimi sonucunda elde edilen sakatatlar, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere ülkenin hemen her yerine gönderiliyor. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ette yaşanan sıkıntıyı gidermek için gerçekleştirilen karkas et ithalatıyla birlikte büyükbaş hayvan kesimindeki düşüş, sakatat arzının azalmasına ve talebin karşılanamamasına yol açtı. Kasaplık hayvanlardan elde edilen ''karaciğer, böbrek, yürek, dil, dalak, işkembe ve kelle'' gibi sakatat ürünleri, talebi karşılamayınca fiyatlar tırmanışa geçmeye başladı. Geçen yıl Konya'da kilosu 5-8 lira aralığında satılan dana karaciğeri 20 liraya, 8-10 lira aralığında satılan kuzu karaciğeri ise 22-25 liraya yükseldi. Ciğerin kilosu karkas et ithalatı ile birlikte 16-19 lira aralığına kadar gerileyen dana kuşbaşını geride bıraktı. Geçen yıla göre fiyatlarında artış yaşanan diğer sakatatlardan işkembenin kilosu 5 liradan 9 liraya, böbreğin fiyatı 4 liradan 8,5 liraya, kellenin fiyatı 4 liradan 7 liraya, dana zıpkının fiyatı 5 liradan 9 liraya yükseldi. Geçen yıl kilosu 5 liraya satılan dana yüreği 8 liraya, kuzu yüreği ise 7-8 liradan, 14 liraya yükseldi. -KONYA KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI KARABULUT Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, karkas et ithalatının sakatat arzını olumsuz etkilediğini söyledi. Mezbahanelerde kesim olmadığını ifade eden Karabulut, ''İthalattan dolayı yerli kesim yok denecek kadar azaladı. Et ithalatıyla birlikte dışarıdan sadece gövde geliyor. Hayvanın sakatatları yurt dışında kalıyor. Bu nedenle sakatat sıkıntısı yaşanıyor. Sıkıntı fiyatlarda kendini gösteriyor'' dedi. Sakatat fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 100'ü bile geçen artışlar yaşandığını vurgulayan Karabulut, geçen yıl günlük bin hayvanın kesildiği besiciliğin merkezlerinden Konya'da, bu sayının şimdilerde 100'e kadar düştüğünü belirtti. Karabulut, sakatat fiyatlarının yeniden düşmesi için hayvan kesiminin artmasının şart olduğunu sözlerine ekledi. -FİYATLAR YÜZDE 40 DÜŞECEK- Konya Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Cengiz de ithal et ve hayvan kesiminin azalmasıyla artan sakatat fiyatlarında kış mevsiminin de etkili olduğunu bildirdi. Kış mevsiminde sakatat tüketimin arttığını ifade eden Cengiz, yaz mevsiminde tüketimin azalacağını, özellikle düğünlerin başlamasıyla artacak et tüketiminin yerli hayvan kesimini artıracağını dile getirdi. Hayvan kesiminin artmasıyla sakatat arzının yeniden yükseleceğini ve fiyatların düşüşe geçeceğini söyleyen Cengiz, ''Geçen yıla göre yüzde 100'den daha fazla artan fiyatların yaz mevsimiyle birlikte yüzde 40 civarında düşmesini bekliyoruz'' dedi. Cengiz, Konya'da ithal etin fazla benimsenmediğini de ifade ederek, birçok kasabın yerli kesime yöneldiğini kaydetti.